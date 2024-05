Ilayda Cevik, Betul in Terra Amara: “Mia nonna mi ha insegnato a lottare”/ “Mia mamma? Siamo come sorelle…”

La puntata odierna di Verissimo parte con uno dei personaggi più amati e al contempo ‘temuti’ di Terra Amara: stiamo parlando di Ilayda Cevik, per gli appassionati del dezi turco semplicemente Betul. L’attrice è stata subito incalzata da Silvia Toffanin a proposito del carattere ‘cattivo’ del suo personaggio; una tipologia di interpretazione che si è ripetuta anche in altre occasioni. “Non è la prima volta, una volta un mio collega mi disse che la mia espressione va bene sia per i personaggi cattivi che per quelli buoni. In quel periodo ero ancora giovane e non capii bene cosa intendesse, oggi invece l’ho capito e ne sono soddisfatta”.

Ilayda Cevik, l'attrice di Betul in Terra Amara è fidanzata? / "Da un po' di tempo la mia vita è cambiata"

Ilayda Cevik è poi entrata nel merito del personaggio di Betul in Terra Amara: “Interpretare Betul mi piace, come vivo il successo dopo Terra Amara? E’ un periodo molto bello per me e probabilmente mentre giravo questa serie non mi rendevo conto del successo che avrebbe avuto ma oggi sono molto felice”. L’attrice ha poi aggiunto: “Mi considero molto fortunata perché ho avuto sempre modo di lavorare in serie di successo e di lunga durata. Un’altra fortuna è aver lavorato per diversi progetti con lo stesso regista, che ha lavorato sia per Terra Amara che per la serie che sto girando in questo momento”.

Ilayda Cevik a Verissimo: “In Turchia c’è ancora disparità tra uomini e donne…”

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, Ilayda Cevik ha raccontato dei suoi primi passi nel mondo della recitazioni. “Ho sempre voluto fare questo lavoro, il mio primo ruolo? Ho interpretato Cenerentola al teatro, ero molto piccola e quindi è un po’ difficile ricordare le sensazioni che ho vissuto. Mi ricordo però di essermi sentita felice ed a mio agio, la mia famiglia mi ha sempre supportato nella mia carriera”. Silvia Toffanin l’ha poi incalzata a proposito del forte legame con la sua famiglia, a partire dalla sua amata nonna. “Mia nonna mi ha insegnato a lottare, è rimasta vedova molto giovane e aveva già 5 figli; in quegli anni ha dovuto lottare davvero molto, si è rimboccata le maniche e ce l’ha fatta, completamente da sola. Nonostante tutte le difficoltà è una donna che ha un grandissimo senso dell’umorismo, ho imparato da lei a non smettere di sorridere nonostante le difficoltà”.

Ilayda Cevik si è espressa con parole al miele anche a proposito della sua amata mamma: “E’ dolcissima, ci sono donne che vengono al mondo per essere madri e lei è una di queste, siamo come sorelle. Se penso alla mia infanzia uno dei ricordi più belli che ho è quello di trovarla sempre a casa ad aspettarci. Anche ora nonostante la distanza sento che è qui vicino a me… Ha rinunciato a tutta la sua vita per crescere me e mia sorella”. L’attrice ha poi offerto un quadro delle differenze di genere ancora vigenti nel suo Paese: “In Turchia ancora oggi non esiste parità tra uomo e donna, noi dobbiamo lottare più degli uomini per arrivare allo stesso risultato. E’ come se venissimo al mondo con un grande istinto di sopravvivenza e con la consapevolezza di dover lottare”.











