Ilayda Cevik, l’attrice di Betul in Terra Amara è fidanzata? / “Da un po’ di tempo la mia vita è cambiata”

Ilayda Cevik, chi è l’attrice che interpreta Betul nella soap Terra Amara

Torna a Verissimo Ilayda Cevik, attrice divenuta celebre grazie al ruolo di Betul nella celebre soap Terra Amara. L’attrice già nei mesi scorsi si è raccontata nel talk condotto da Silvia Toffanin, dove ha colto l’occasione per parlare dei suoi cari: “La mia famiglia mi ha sempre supportato in tutte le mie scelte.” E sempre sulla famiglia ha svelato: “Riguardo al periodo della mia infanzia ho dei ricordi stupendi, ho una sorella minore con cui sono molto legata. Siamo una famiglia molto unita. Purtroppo da un po’ di tempo viviamo lontani ma ci incontriamo appena ne abbiamo la possibilità”.

Ilayda Cevik, che sempre a Verissimo nelle scorse settimane ha rivelato di non essere fidanzata, deve la sua celebrità in Italia al personaggio di Betul in Terra Amara: “Com’è stato vestire i suoi panni? Innanzitutto molto divertente perché abbiamo studiato nei dettagli il personaggio partendo dall’acconciatura ma dal look…Ogni giorno era una grande emozione vestire i panni di Betul.”E poi ha spiegato: “Con il passare del tempo ho iniziato a comprenderla e lo resa più genuina.” Ed alla fine Ilayda Cevik ha rivelato di avere molti punti in comune con il suo personaggio di Betul in Terra Amara.

Ilayda Cevik sul suo passato sentimentale: “Ho avuto storie importanti”

Riguardo al suo passato sentimentale Ilayda Cevik ha ammesso di aver avuto delle storie anche piuttosto importanti. Oggi l’attrice che interpreta Betul nella soap Terra Amara si è detta single, senza per dimenticare quanto appreso negli anni dalle storie poi naufragate. “Ogni storia ti insegna qualcosa di quelle vissute in passato, anche se oggi sono single. Se mi vedo mamma? Ammetto che mi piacerebbe, se troverò la persona giusta al momento giusto perché non farlo?” ha ammesso Ilayda Cevik sul futuro.

Per quanto riguarda il personaggio che Ilayda Cevik ha portato sul piccolo schermo negli ultimi mesi in Terra Amara, nel corso di una vecchia intervista a Verissimo l’attrice ha confidato che resterà nella dizi turca fino alla fine degli episodi, la cui messa in onda terminerà nelle prossime settimane. “Senza spoilerare troppo posso dire che resterà fino alla fine in Terra Amara” ha detto Ilayda per la grande gioia dei fan della soap.











