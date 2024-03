Ilbe presenta “Sotto inchiesta: scandali nel calcio”/ La docuserie sulle controversie nel mondo calcistico

Ilbe, realtà leader in Italia nella produzione cinematografica e televisiva, con all’attivo decine di progetti tra i quali la celebre serie animata Puffins, ha presentato con un comunicato stampa il suo nuovo progetto: ‘Sotto inchiesta: scandali nel calcio‘. Si tratterà di una docuserie dedicata, come fa intuire il titolo, a tutti gli scandali e gli eventi più controversi e significativi dell’ambiente calcistico, tanto italiano quanto estero.

D’altronde, è piuttosto noto che nel mondo del calcio gli scandali sono stati, e sono tutt’ora, all’ordine del giorno ed Ilbe con la sua nuova docuserie ha deciso proprio di ripercorrere i più noti, da ‘Totonero‘ a Calciopoli, passando per la Mano de Dios agli ultimi casi di calcioscommesse che hanno riguardato giocatori della Nazionale italiana. Complessivamente si tratterà di 40 differenti episodi da una durata di 22 minuti l’uno, per i quali Ilbe ha assunto il ruolo di produttore esecutivo con un pool di registi del suo staff, mentre la produzione vera e propria di ‘Sotto inchiesta: scandali nel calcio‘ è stata finanziata da Velocity Vision.

‘Sotto inchiesta, scandali nel calcio’: 40 episodi prodotti da Ilbe sulle controversie calcistiche

“Contribuire alla realizzazione di una serie sullo sport più popolare al mondo“, ha commentato Andrea Iervolino, CEO e fondatore di Ilbe, parlando della nuova docuserie, “è stata una grande opportunità per noi. ‘Sotto inchiesta: scandali nel calcio’ offre uno sguardo approfondito su alcuni degli eventi più controversi e significativi nella storia del calcio. Siamo entusiasti di collaborare con Velocity Vision per esplorare le complesse dinamiche che circondano questo sport così amato e discusso”.

Il primo episodio dei quaranta che comporranno la docuserie ‘Sotto inchiesta: scandali nel calcio‘, prodotta da Ilbe, ripercorrerà il caso del Partenopeo del 1906, diventato famoso come il primo in cui una squadra è stata inclusa in uno scandalo scommesse. Gli altri episodi, invece, oltre a quelli precedentemente citati, riguarderanno alcuni grandi nomi, come quelli di Maradona, Bosman, Suarez, Messi e Neymar. Inoltre, uno degli episodi di ‘Sotto inchiesta: scandali nel calcio’, per decisione di Ilbe, ripercorrerà anche il recente ‘caso Qatar‘, mentre troveranno un loro spazio anche il calcio sommesse, il razzismo negli stadi e nelle squadre, la corruzione all’interno di Fifa e Calciopoli.











