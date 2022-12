Ildar Abdrazakov, chi interpreta Boris Godunov nella Prima della Scala/ “Il mio Boris ha un’anima e un cuore”

Ildar Abdrazakov: “nell’opera Boris Godunov viene ucciso”

Ildar Abdrazakov interpreta Boris Godunov nell’omonima opera lirica composta da Modest Musorgskij e in programma alla Prima alla Scala di Milano. Un ruolo che gli calza a pennello essendo il cantante russo e per questo motivo conosce benissimo la storia del suo Paese dove lo zar Boris Fedorovic Godunov ha regnato dal settembre 1598 all’aprile del 1605. “La storia ci dice – ha raccontato il celebre basso all’ANSA.it – che Boris voleva bene al suo popolo, voleva dargli ricchezza e case, ma il popolo aveva sempre nuovi bisogni”.

L’interprete è consapevole che il regno dello zar Boris Fedorovic Godunov è stato disastroso per la storia del suo paese: “quello del suo regno fu un periodo terribile dal punto di vista economico, soprattutto per quei tre anni tremendi di carestia (fra il 1601 e il 1603, ndr), quando nei campi non cresceva l’erba. E fu un disastro. Per questo il mio Boris è un Boris con l’anima e con il cuore, ma con il rimorso di aver ucciso un bambino, e questo pensiero è costante, infatti quando parla senti sempre la presenza di una lontana angoscia, che poi pian piano cresce e diventa sempre più ingombrante, fino a farlo impazzire e alla fine muore. Nella storia Boris muore per un ictus, ma nell’opera viene ucciso”.

Ildar Abdrazakov, chi è?

Ma chi è Ildar Abdrazakov, l’interprete di Boris Godunov? Figlio d’arte, Ildar è nato da un padre regista e madre pittrice. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Ufa State Institute of Arts, una delle principali istituzioni accademiche di istruzione superiore della Russia, si è iscritto al Bashkirian Opera and Ballet Theatre. Negli anni ‘9’ inizia la sua carriera partecipando al Grand Prix di Mosca, il Concorso vocale internazionale Glinka, il Concorso internazionale Rimsky-Korsakov e il concorso internazionale Obrazova. Nel 2000 arriva la svolta, l’occasione di una vita, visto che trionfa al Concorso Televisivo Internazionale Maria Callas di Parma. Grazie alla vittoria durante questo concorso canoro, Abdrazakov arriva alla Scala di Milano.

Non solo Ildar Abdrazakov, nel 2004 debutta al Metropolitan Opera in Don Giovanni per la regia di James Levine. Successivamente nel 2008-2009 è nella produzione di Verdi ‘s Attila. Nel 2011 interpreta il ruolo di Enrico VIII in una nuova produzione di apertura della stagione di Donizetti’s Anna Bolena con Anna Netrebko. Nella stagione 2012-13, si è calato nei panni di Don Giovanni alla Washington National Opera e alla Metropolitan Opera.











