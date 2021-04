Ileana Mariotto, sorella Guillermo/ “Il mio idolo: ho bisogno di lui nella mia vita!”

Durante l’ultima puntata de Il Filo Rosso condotta da Paola Perego, l’ospite Guillermo Mariotto ha ricevuto la bellissima sorpresa da parte della sorella Ileana, in collegamento video con la trasmissione. I due fratelli provengono da una famiglia molto numerosa – “Siamo sei figli, tre femmine e tre maschi”, aveva detto lo stilista – ma il rapporto con Ileana è particolarmente speciale. In collegamento con Paola Perego la giovane ha raccontato che fratello è stato per lei Guillermo: “Adesso che lo sto guardando mi viene il cuore in gola perché è vero, lui è diceva sempre quando eravamo piccoli ma anche dopo che ha già dato con i figli perché ha dovuto fare tante cose per noi e quindi i figli non li avrebbe avuti. A me dispiaceva, per me è stato un padre, e questo è un problema perché era padre, amico, fratello, capo…”.

Per Ileana, infatti, Guillermo Mariotto ha rappresentato anche il suo datore di lavoro dopo essersi trasferita a Roma. Come è stato nei panni di ‘capo’? La giovane ha spiegato: “Lui è molto esigente e quindi ha questo modo di fare, di chiederti l’impossibile. Cerca la perfezione, riesce a vedere in te cosa puoi fare e lo chiede fino alla fine”. Ileana non ha nascosto che proprio per questo a quei tempi “era un conflitto perché io l’ho visto sempre come un idolo”.

ILEANA MARIOTTO ED IL LEGAME CON IL FRATELLO GUILLERMO

Sono tanti i ricordi legati all’infanzia di Ileana Mariotto, la sorella dello stilista e giudice di Ballando con le Stelle, Guillermo. “Lui era divertente, non era tanto papà ma nonno”, ha raccontato durante il suo collegamento con la trasmissione di Paola Perego. Quindi ha voluto riportare alla mente un aneddoto legato al passato: “Ci faceva il bagno e per asciugarci ci faceva il solletico, e queste cose rimangono perché adesso guardando questa trasmissione dico, questo è filo rosso infatti… mi fa pensare questa cosa, mi fa pensare a quel modo di…”. Dalle parole rotte dall’emozione della ragazza emerge tutto l’amore che prova nei confronti del fratello che, di contro, anche lui molto emozionato, ha ammesso: “Io non sono stato abbastanza… ho sempre pensato di non essere abbastanza per i miei fratelli. Ho sempre vissuto con l’idea che mancasse sempre qualcosa”, ha aggiunto, nonostante le parole della sorella smentissero queste sue innate paure.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE AL FRATELLO

La famiglia Mariotto, come spiegato da Ileana, è sempre stata abituata a non dirsi le cose e ad esprimere apertamente le emozioni: “La gente pensa che siamo figli italiani di venezuelani e pensano che siamo quelli che ci facciamo le coccole e ci diciamo le cose, ma non siamo così”. Approfittando allora di questo filo rosso che è stato ricordato nel corso della trasmissione, la sorella di Mariotto ha voluto mandare a Guillermo un suo messaggio dal cuore, dicendogli quello che fino ad oggi non ha mai avuto il coraggio di dirgli: “Se lo devo dire, lo dirò con questo. Noi abbiamo avuto un momento straordinario che lui mi ha dato. Il giorno del mio matrimonio lui mi ha fatto l’abito da sposa. Credo che sia stato il momento più bello mai vissuto con mio fratello che è stato un padre, un fratello, amico e complice, ma anche lo stilista”. Una dichiarazione d’amore bellissima, come sottolineato anche dalla Perego, in seguito alla quale ha chiosato: “Se dovessi dire qualcosa a lui? Io ho bisogno di lui nella mia vita. Ti amo”.



