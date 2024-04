Ilenia Caccavale, chi è la nuova corteggiatrice di Mario Verona a Uomini e Donne/ Amica di Manuel Bortuzzo…

Ilenia Caccavale, chi è la nuova dama di Uomini e Donne

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne arrivano sempre nuovi protagonisti. Nelle scorse puntate del dating show di canale 5, in studio, per conoscere e corteggiare Mario Verona, è arrivata Ilenia che ha colpito il cavaliere del trono over per la sua evidente bellezza. Mario, nonostante stia uscendo da tempo con Milena, ha deciso di farla restare per conoscerla meglio. Tra i due c’è stato anche un bacio e, nel corso della puntata di Uomini e donne del 16 aprile 2024, la dama si è accomodata al centro dello studio per un confronto con lo stesso Mario. Un’occasione che ha permesso al pubblico più attento di riconoscere immediatamente Ilenia.

Quest’ultima, infatti, pur non essendo un volto noto del piccolo schermo, in realtà, è conosciuta soprattutto per l’amicizia con Manuel Bortuzzo, nuotatore rimasto sulla sedia a rotelle dopo essere stato colpito da un colpo di pistola ed ex concorrente del Grande fratello Vip.

Ilenia Caccavale, il rapporto con Manuel Bortuzzoi e la vita da mamma

Ilenia Caccavale ha 31 anni. E’ un’imprenditrice nel settore della ristorazione ed immobiliare. E’ una mamma di due bambini, Michelle e Nathan: “Seguo il programma e mi hai incuriosito”. Ha un profilo Instagram @ilenia_caccavale che, ad oggi, conta oltre 4500 followers e di lei ha parlato spesso Manuel Bortuzzo durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip riconoscendo la sua bellezza e per l’amicizia nata essendo vicini di casa.

Nel novembre 2023, Ilenia era stata indicata anche come nuove, presunta fiamma di Manuel Bortuzzo, ma a tali rumors non ci sono mai state conferme da parte di entrambi. Ora spera di ritrovare l’amore a Uomini e Donne.













