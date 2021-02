Ilenia Fabbri, 46enne uccisa a Faenza/ Cercasi killer “Forse qualcuno di conoscenza”

Il giallo di Ilenia Fabbri stamane scandagliato a Storie Italiane, programma di Rai Uno. La 46enne è stata trovata senza vita all’alba di sabato e gli inquirenti stanno cercando quello che dovrebbe essere il presunto killer della donna. Eduardo Lucarelli, l’inviato del programma Rai, ha ricostruito la vicenda spiegando: “Un giallo quello di Ilenia Fabbri, 46 anni, uccisa nella sua abitazione, trovata morta all’alba di sabato, attorno alle 6:00. Una donna che tutti hanno descritto come solare, tranquilla, sportiva, che si faceva ben volere, quella mattina presto era con la figlia Arianna e l’amica della figlia; alle 5:45 esce Arianna, la figlia di Ilenia in quanto arriva l’ex marito della donna a prenderla, e i due devono andare a Milano a ritirare una macchina presa dal padre per la figlia, rimane in casa solo Ilenia e la ragazza, anche lei di nome Arianna, che è rimasta qui a dormire”.

E ancora: “È la stessa ragazza che racconterà agli inquirenti a sentire un rumore, un frastuono e delle urla di Ilenia, e dirà di aver visto un uomo di spalle che si allontana velocemente, si spaventa da morire, chiude la porta e rimane in stanza e chiama l’amica, figlia di Ilenia, denunciando un ladro: la figlia chiamerà poi la polizia e sono le 6:08, sono passati 23 minuti da quando la figlia va via dalla casa e la telefonata alla polizia”.

ILENIA FABBRI, UCCISA A FAENZA: “AMMAZZATA CON UNA SOLA COLTELLATA”

L’inviato di Storie Italiane ha proseguito: “Un’omicida è entrato e con una sola coltellata alla gola uccide la povera Ilenia. È un giallo, l’alibi di queste quattro persone è già stato scandagliato ma la polizia sta cercando le tracce di una quinta persona, un killer misterioso che ha messo fine alla vita di Ilenia”. Al momento le quattro persone “coinvolte” sono state sentite e sembrerebbero essere estranee ai fatti. “Di solito quando muore una donna nel nostro paese – il commento della criminologa Roberta Bruzzone, ospite del programma Rai – l’assassino è qualcuno che conosce la vittima o con cui ha una relazione, temo si tratti di qualcuno che lei conosceva bene ed a cui lei ha aperto la porta”.



