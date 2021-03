Ilenia Fabbri, depredata la tomba/ Fidanzato furioso: “Fai schifo come persona!”

Un gesto di assoluta gravità e di scarso rispetto nei confronti di chi, purtroppo, non c’è più: la tomba di Ilenia Fabbri è stata depredata nelle scorse ore. Il sepolcro della 46enne uccisa a coltellate nella sua casa di Faenza, nel Ravennate, da un killer (Pierluigi Barbieri, reo confesso) che afferma di essere stato assoldato dall’ex marito della donna, Claudio Nanni, è stato profanato. A darne notizia, attraverso il proprio profilo Facebook, è il fidanzato di Ilenia, Stefano Tabanelli, che ha pubblicato uno sfogo dal quale traspaiono profonda amarezza e rabbia per l’accaduto.

Gli rubano Rolex e li investe/ Napoli, morti i rapinatori: lui indagato per omicidio

“Vorrei ringraziare colui o colei che oggi dalla tomba di Ilenia Fabbri, la mia futura moglie, ha portato via il cuore di ceramica, il gattino di ceramica, un cuoricino di legno e un piccolo vasetto a forma di anfora”. Oggetti certamente di scarso valore, tanto che, proprio in virtù di ciò, l’accaduto viene inquadrato come un dispetto nei confronti dei parenti e delle persone care della vittima. Tabanelli, rivolgendosi a colui o a colei che ha compiuto tale azione, asserisce: “Vorrei dirti quanto sei testa di c… e che fai proprio schifo, sei una persona di una tristezza incredibile. Non aggiungo altro”.

Stupra e uccide figlio compagna/ Bruciature sui genitali e lividi: arrestato 28enne

PROFANATA TOMBA DI ILENIA FABBRI: IN CARCERE KILLER ED EX MARITO

Così, mentre ancora non si hanno certezze circa l’identità della persona che ha compiuto il furto sulla tomba di Ilenia Fabbri, al momento si trovano in carcere l’aggressore della donna, Pierluigi Barbieri, che ha confessato il delitto, e l’ex marito della vittima, Claudio Nanni, che sarebbe il mandante di tale, atroce omicidio. Ricordiamo che nei giorni scorsi Barbieri aveva riferito alle forze dell’ordine di volere collaborare con le indagini perché doveva togliersi il peso della morte di Ilenia dalla coscienza, riferendo che Nanni, a strage avvenuta, aveva promesso di consegnargli 20mila euro e un’automobile nuova. Addirittura, in autunno ci sarebbero già stati due tentativi, falliti, di compiere il femminicidio: in un odi questi, Nanni avrebbe anche scavato una buca (coperta nelle scorse ore dalla polizia) al cui interno occultare il cadavere della sua ex compagna di vita, chiedendo a Barbieri di cospargere il corpo di acido prima di seppellirlo, così da renderlo irriconoscibile agli occhi degli inquirenti, qualora fosse mai stato rinvenuto.

LEGGI ANCHE:

Marta Novello, accoltellata da 15enne/ "Voleva rubarmi il portafoglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA