Ilenia Fabbri morta con gola tagliata/ Trovata da amica della figlia, è omicidio?

Una donna è stata trovata morta questa mattina in un condominio di via Corbara a Faenza, in provincia di Ravenna. Si tratta di Ilenia Fabbri, 46 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile, del commissariato di Faenza e della Polizia Scientifica. Così pure il pm di turno Angela Scorza e il procuratore capo facente funzione Daniele Barberini. Il sospetto è che si tratti di un omicidio con un’arma da taglio: la polizia, infatti, ha sequestrato un coltello per capire se sia l’arma della delitto. Si faranno rilievi sul cellulare della vittima, mentre pare non vi siano telecamere di videosorveglianza nella zona.

Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, a lanciare l’allarme verso le 6 sarebbe stata un’amica della figlia della defunta, che era ospite nell’appartamento per la notte. La polizia al suo arrivo ha trovato la donna con un profondo taglio alla gola. L’ex marito si trovava in viaggio con la figlia: erano partiti dopo le 5 quando la donna era ancora viva. E a chiamare la polizia è stata proprio la giovane avvisata telefonicamente dall’amica che era rimasta nell’abitazione.

ILENIA FABBRI, INTERROGATORI IN CORSO

L’amica ospite nell’appartamento in cui è morta Ilenia Fabbri avrebbe quindi chiamato subito la figlia della vittima. È emerso che ha raccontato di essersi spaventata per via del trambusto: ha detto che c’era una persona in casa e lei si è chiusa in camera. All’inizio, quindi, i poliziotti di una Volante sono arrivati ipotizzando un furto in corso, ma al loro arrivo hanno trovato la porta del garage aperta, poi poco più avanti, in un vano usato come cucina, il cadavere della 46enne Ilenia Fabbri in una pozza di sangue. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. «Le indagini sono a 360 gradi», ha dichiarato il procuratore Daniele Barberini, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino. La polizia sta ascoltando diverse persone. Tra le persone informate sui fatti che gli inquirenti ascolteranno ci sono la figlia, il marito della donna da cui si era separata, l’attuale compagno e l’amica della figlia che ha lanciato l’allarme, oltre a vicini di casa e amici.



