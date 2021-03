Ilenia Fabbri, nuovo interrogatorio/ Chi mente fra l’ex Claudio Nanni e Barbieri?

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, torna a trattare il caso della povera Ilenia Fabbri, la 46enne di Faenza uccisa in casa e per cui in carcere vi è l’ex marito, Claudio Nanni, e il killer che lo stesso avrebbe assoldato.

Edoardo Lucarelli, inviato dello show condotto da Eleonora Daniele, aggiorna la vicenda: “L’ex marito, come descrive il gip, era un uomo che voleva annientare Ilenia, l’aveva annientata dal punto di vista economico togliendole la firma dai suoi conti, aveva poi svenduto la gelateria dove lei lavorava di modo che non gestisse più nulla delle sue proprietà, le era rimasta solo la casa, come assegnatale dal giudici, forse non accettava nemmeno che l’ex si fosse rifatta una nuova vita con Stefano, che sembrava quasi per sposare, come scrive il giudice”.

ILENIA FABBRI, ALESSI: “HA DISTRUTTO ANCHE LA VITA DELLA FIGLIA”

Continuano a cozzare intanto le versioni del Nanni e del Barbieri, il killer assoldato, e a riguardo le prossime ore potrebbero essere fondamentali: “Domani ennesimo interrogatorio del killer Pierluigi Barbieri – ha proseguito Lucarelli – in questa storia purtroppo i soldi sono diventati importanti, e parliamo di 20mila euro più un’auto da una parte, e di 2mila euro dall’altra. Il Nanni continua a sostenere di aver detto al killer di venire qui nella villetta solo per spaventare la nonna; di tutt’altro avviso quanto pensa la procura, convinto della confessione di Barbieri, la procura pensa che lui dovesse entrare e ucciderla. Domani si saprà qualcosa di più su questo aspetto che sarà cruciale, gli inquirenti vogliono far domande in più per capire il rapporto fra i due”. In collegamento il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che sottolinea: “Sono sgomento perchè ha ucciso la mamma della propria figlia e le ha distrutto la vita, doppiamente colpevoli come compagni, ex mariti, ma anche come padri, l’ultimo pensiero è quello di rovinare la vita dei figli. E’ pazzesco che un uomo distrugga la vita di questa creatura”. Stando a quanto raccontato ancora da Storie Italiane, la figlia avrebbe chiesto di incontrare il padre in carcere per poterlo guardare negli occhi.

