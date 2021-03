Ilenia Fabbri: ‘sicario’ Barbieri ha confessato omicidio/ Ex marito Nanni mandante?

Nel giorno della Festa della donna ed a poco più di un mese dall’omicidio di Ilenia Fabbri, arriva oggi la svolta sul giallo di Faenza. Pierluigi Barbieri, l’uomo di 53 anni arrestato nei giorni scorsi insieme all’ex marito della vittima, Claudio Nanni, ha confessato questa mattina di aver ucciso lui la 46enne. Lo riferisce Il Resto del Carlino spiegando che la confessione sarebbe giunta in occasione dell’interrogatorio di garanzia avvenuto questa mattina presso il tribunale di Ravenna, davanti al gip Corrado Schiaretti, lo stesso che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’ex marito della donna.

Una confessione che andrebbe a confermare le ipotesi dell’accusa, secondo le quali Barbieri, detto “lo Zingaro” sarebbe il sicario mentre l’ex marito di Ilenia, il 54enne Claudio Nanni, il presunto mandante. Stando a quanto finora trapelato, nel corso dell’interrogatorio di garanzia al quale è stato sottoposto Barbieri, già con precedenti simili, avrebbe risposto a tutte le domande del giudice rendendo una “piena ammissione dei fatti”. Ilenia fu sgozzata nella sua abitazione a Faenza, mentre l’ex marito si trovava insieme alla figlia Arianna.

OMICIDIO ILENIA FABBRI: ATTESO INTERROGATORIO A EX MARITO

Dopo la confessione di Pierluigi Barbieri, che ha ammesso di essere stato lui ad uccidere Ilenia Fabbri lo scorso 6 febbraio, nel primo pomeriggio potrebbero arrivare ulteriori novità dall’ex marito della vittima. Alle 14.00, infatti, sarà il turno di Claudio Nanni il quale sarà portato dal carcere in un’aula del tribunale di Ravenna per il suo interrogatorio di garanzia. L’accusa per i due uomini è la medesima: omicidio volontario in concorso. Le aggravanti invece sarebbero differenti. Sebbene per entrambi gli inquirenti hanno ipotizzato la premeditazione, Nanni dovrà rispondere anche dei motivi abbietti e dell’avere agito contro la moglie (da cui era separato ma non divorziato). Differenti anche i ruoli dei due uomini: Barbieri sarebbe stato il sicario mentre Nanni il mandante-basista-cooperatore materiale. Nuovi colpi di scena nel giallo potrebbero dunque giungere nel pomeriggio di oggi dopo l’interrogatorio all’ex marito della Fabbri.



