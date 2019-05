Ilenia Falco/ Chi è? “Sono fiera di me” (#TeamGué, The Voice 2019)

Ilenia Falco è tra i concorrenti di The Voice of Italy 2019 entrata nel Team Pequeno. La giovane interprete dopo aver brillato durante la fase delle Blind Audition ora è pronta alla grande sfida delle Battle. Riuscirà con la sua voce a conquistare un posto di accesso alla fase successiva dei Knock Out? Ilenia sul palco di The Voice si è presentata durante la puntata delle Blind Audition di martedì 14 maggio portando una hit di Lorenzo Jovanotti. Si tratta de “Le tasche piene di sassi”, un brano recentemente reinterpretato anche da Giorgia per il suo primo disco di cover. Una scelta azzeccata quella della giovane seducesse di Augusta, paese in provincia di Siracusa, visto che ha fatto voltare giudici di The Voice Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio e Guè Pequeno.

Ilenia Falco a The Voice of Italy 2019

Tanti applausi e complimenti per Ilenia Falco subito dopo la sua esibizione a The Voice of Italy 2019. Anche Morgan si è complimentato con la giovane ragazza: “Sei proprio brava e hai scelto bene per te la canzone che meglio esprime la tua dolcezza. Mi è piaciuta più la tua versione che quelle che ci sono in giro”. Gigi D’Alessio, invece, le ha detto “un futuro meraviglioso fatto di musica e sei quella che può cantare le poesie”. Parole che hanno fatto commuovere la giovanissima cantante di Augusta che alla fine ha sorpreso tutti scegliendo di entrare nel Team Guè. Scelta azzeccata? Per scoprirlo non resta altro da fare che seguire le Battle di The Voice of Italy!

Ilenia Falco: “The Voice? Sono fiera di me”

Intanto sui social Ilenia Falco subito dopo la sua performance a The Voice 2109, che le ha permesso di poter entrare nel Team Guè, ha scritto un lungo messaggio su Instagram per ringraziare tutti. “Che dire, sicuramente una delle esperienze più belle della mia vita” scrive la giovane sedicenne di Augusta che prosegue dicendo – “in breve, un mix di emozioni. Conoscere questo mondo, ma sopratutto conoscere le persone meravigliose che ci lavorano dietro, è stato un onore”. Ilenia è sorpresa ed emozionata nel aver superato la fase delle Blind Audition: “non mi sarei mai aspettata un piccolo grande traguardo del genere in questo momento della mia vita. Grazie a tutti per avermi bloccato il cellulare per i troppi complimenti”, ma sul finale un grazie va anche al suo coraggio: “e comunque vada, io sono fiera di me”.





