Ilenia Filippo, Helèna/ L’interpretazione l’arma in più (#TeamGuè, The Voice 2019)

Ilenia Filippo, in arte Helèna è pronta per giocarsi le sue carte nella semifinale di The Voice of Italy 2019. La ragazza è nata a Paola in provincia di Cosenza, che vive a San Lucido e che ha studiato Giurisprudenza a Bologna e poi canto all’Accademia di Stefania Labate. Proprio quest’ultima passione è quella che vorrebbe diventasse il lavoro della sua vita, proprio come è stato per il padre cantautore che non c’è più. Ci ha già provato infatti in passato, presentandosi alle audizioni di X Factor nell’edizione del 2015 e riuscendo ad ottenere un posto nella categoria Under donne all’epoca capitanata da Skin, ma solo dopo essere stata esclusa perché presentatasi inizialmente nella categorie Gruppi con il fratello Diego. Conclusasi quella esperienza è riuscita anche a lanciare il suo primo singolo da solista dal titolo In scena con me, ma non è riuscita a sfondare nel panorama musicale italiano. Questa volta, però, più pronta e più matura si è presentata alle blind audition di The Voice of Italy con un brano che è un pezzo della storia della musica e del cantautorato, Pezzi di vetro del grande Francesco De Gregori.

Ilenia Filippo: il percorso nel talent

Ilenia Filippo ha interpretato a The Voice of Italy il pezzo in maniera dolce, delicata ed elegante, stupendo addirittura e soprattutto il giudice rapper dell’edizione Guè Pequeno. Clicca qui per rivedere proprio l’esibizione della ragazza nella seconda puntata di audizioni del talent show condotto da Simona Ventura su Rai 2. Proprio la sua coach internazionale del 2015 l’aveva lasciata in lacrime dopo la sua eliminazione dicendole si inseguire i suoi sogni e di non mollare mai, così Helèna ha dimostrato il suo talento e ha dimostrato soprattutto la forza e la perseveranza di chi crede nelle sue passioni e fa di tutto per raggiungere i propri obiettivi. Nonostante la distanza tra i loro due mondi infatti, Guè Pequeno, ha continuato a puntare su Ilenia Filippo anche nella successiva selezione da quattordici cantanti a sei e l’ha portata sul palco ancora una volta ad esibirsi, durante la puntata dedicata alle battles. La ragazza ha sfidato un altro grande talento del suo team, Josuè, col brano Shallow interpretato da entrambi in maniera magistrale ed è riuscita ancora una volta ad ottenere la preferenza del suo coach, dopo i complimenti degli altri tre Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio e l’ex cantante dei Bluevertigo Morgan. Guè Pequeno stesso ha affermato di essersi trovato in grossa difficoltà nell’effettuare la scelta, ma di aver visto in Ilenia una spennellata di interpretare intimo e personale che ha fatto la differenza, nonostante considerasse Josuè il suo cavallo vincente. Clicca qui per il video del duetto.

Il singolo alle blind

La sfida con Josuè





