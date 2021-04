Ilenia Lazzarin “Addio a Viola di Un posto al sole”/ “Morirò in un fiume” poi però…

Ilenia Larrazin scatena il panico tra i fan di Un posto al sole con un Pesce d’Aprile. La storica protagonista della soap di Rai 3 annuncia l’uscita di scena del suo personaggio, Viola, con un post che ha fatto passare un brutto minuto ai fan più affezionati. Nel post in questione, la Lazzarin ha annunciato “ADDIO PER SEMPRE VIOLA” e ha così spiegato che “ho ricevuto la chiamata dagli autori che mi hanno comunicato che a breve verrà ritrovato il cadavere di Viola esanime e martoriato in fondo ad un fiume. Decomposto.”

Così ha detto addio ai suoi affezionati telespettatori: “Quindi dopo 20 anni di lunga serialità , non mi sarà data la possibilità di girare nemmeno la mia morte in pace. […] Mi dispiace solo dovervelo comunicare proprio oggi, attraverso un post.” Ma, cari fan di Un Posto al Sole, potete stare tranquilli perché si tratta solo di un pesce d’aprile!

Ilenia Lazzarin e il Pesce d’Aprile ai fan di Un Posto al sole

Ebbene sì, Ilenia Lazzarin ha voluto fare uno scherzo ai tanti fan di UPAS con questo post in cui annunciava l’uscita di scena definitiva della sua Viola. Proprio alla fine del post, dopo una lunga serie di puntini sospensivi, l’attrice ha infatti scritto “Oggi giorno dei PESCIONIIIIIII D’APRILEEEEEEEEEEE! 1 Aprile 2021 #esischerza. Tanto per movimentare un po’ e creare #suspance”. Un brutto scherzo per i fan che hanno infatti commentato il post tirando un respiro di sollievo virtuale. “Stavo già per piangere! Siamo praticamente diventate grandi insieme e adesso vuoi morire? E no eh!” le ha infatti scritto una fan.

