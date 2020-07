Ilenia Lazzarin difende Belen Rodriguez: “De Martino è un folle”/ Il web replica…

La fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far discutere. Se i protagonisti sembrano ormai aver voltato pagina, gli utenti dei social continuano a chiedersi cosa sia realmente accaduto da aver spinto la showgirl e il conduttore a dirsi nuovamente addio poco poco meno di un anno dal ritorno di fiamma. C’è anche, inoltre, chi si chiede come sia possibile lasciarsi sfuggire una donna bella, sensuale e affascinante come Belen Rodriguez. E’ il caso di Ilenia Lazzarin, attrice della soap opera di Raitre “Un posto al sole” che, commentando una delle ultime foto pubblicate dalla showgirl argentina su Instagram, si è lasciata andare ad un commento che ha scatenato anche un dibattito sul web, ma cosa ha scritto esattamente la Lazzarin?

ILENIA LAZZARIN SI SCHIERA DALLA PARTE DI BELEN RODRIGUEZ, IL WEB DIFENDE STEFANO DE MARTINO

Di fronte all’immagine in bianco e nero di Belen Rodriguez, sdraiata su un divano con gli occhiali da vista, Ilenia Lazzarin non ha resistito e ha commentato il post con parole che non sono passate inosservate agli occhi dei tanti followers della showgirl argentina. “De Martino è un folle”, ha scritto l’attrice di Un posto al sole lasciando intendere che non si può lasciare una donna bella e sensuale come la Rodriguez. Parole che hanno scatenato la pronta reazione del popolo del web. Da una parte ci sono quelli che si sono detti d’accordo con la Lazzarin e, dall’altra, ci sono quelli che hanno criticato l’attrice. “Quindi tutto si basa sulla bellezza? Dai, diamo altri messaggi per favore”, ha scritto una follower della Rodriguez.





