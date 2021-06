Ilenia Lazzarin incinta di due gemelli/ Annuncio sui social.. ma per scherzo!

Ilenia Lazzarin oggi ha deciso di movimentare la vita dei suoi fan e di coloro che l’hanno seguita e amata in Un Posto al sole. Sembrava infatti una giornata tranquilla fino a quando il suo pubblico ha notato la foto di un’ecografia con due gemelli e quello che sembra un lieto annuncio. L’attrice di Un Posto al sole ha annunciato di essere incinta, di aspettare due gemelli da qualche settimana e di essere sconvolta da questa scoperta. Alla fine però il tono del suo messaggio cambia e viene a galla il fatto che l’attrice in realtà sta mentendo e quello che ha postato sui social è solo una provocazione giusto per capire chi legge i messaggi fino in fondo e chi invece, come lei stessa sottolinea, si “ferma a guardare solo le immagini”.

Ilenia Lazzarin incinta di due gemelli o.. forse no

In particolare, postando la foto della finta ecografia e augurando il meglio ai due genitori che hanno ricevuto la lieta novella, Ilenia Lazzarin continua poi, con tanto di occhi a cuore, a scrivere: “Sembra che questa estate sia iniziata più calda del solito per noi. Abbiamo avuto una grande sorpresa! Questi due stanno lì da 7 settimane uno nascosto dietro l altro….anche se inizialmente è stato una shock è comunque un’immensa gioia. Soprattutto il pensiero che siano due!! Non sappiamo se maschietti o femminucce, ma siamo già estremamente felici! ❤❤ Sinceramente non sappiamo nemmeno chi siano i genitori e di chi sia questa ecografia, Ma siamo tutti felici per loro!”. Non sono mancate le risate ma anche gli auguri di qualcuno che, come volevasi dimostrare, è poco attento al contenuto dei post e commenta solo per il gusto di farlo.

