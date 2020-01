Ilenia Pastorelli/ “Bidonai la Panicucci, lei si infuriò e…” (Cantante Mascherato)

Ilenia Pastorelli dopo il successo di “Adrian” di Adriano Celentano approda nella prima serata di Raiuno ne “Il Cantante mascherato“. Proprio così l’ex concorrente del Grande Fratello poi promossa ad attrice nel film campione di incassi “Lo chiamavano Jeeg Robot” è tra i giudici della prima edizione del talent game show musicale condotto da Milly Carlucci. Un’esperienza completamente diversa per l’attrice romana che, durante la conferenza stampa di presentazione del programma, ha rilasciato una breve intervista a Tv Zap rivelando i motivi che l’hanno spinta ad accettare questo ruolo assolutamente inedito per lei. “In realtà in televisione ogni tanto ci casco, anche con Adriano anche se lì avevo un altro ruolo” – ha detto la Pastorelli. L’attrice romana ha poi rivelato cosa le è piaciuto sin da subito di questo nuovo programma: “mi ha divertito sinceramente il format completamente diverso dai soliti programmi, mi sembra un programma molto folle, fantasioso, divertente e mi sono detta perchè no. Noi siamo fortunati che facciamo questo lavoro, l’intrattenimento è a 360° gradi ed è giusto farlo per le persone quando si ha la possibilità di farlo”.

Ilenia Pastorelli: “Guillermo Mariotto mi è simpatico”

Durante l’esperienza televisiva de Il Cantante Mascherato su Rai1, Ilenia Pastorelli avrà al suo fianco quattro personaggi noti del mondo della televisione e della musica. Si tratta di Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Guillermo Mariotto con cui ha dimostrato di avere una grande sintonia e complicità. Durante la conferenza stampa, infatti, i due hanno scherzato più volte preannunciandosi come una delle coppie protagoniste della prima edizione dello show. “Mariotto è molto simpatico” – ha precisato l’attrice a Tv Zap – “ma in realtà tutti quanti, con loro mi sono trovata subito bene, ma il bello della televisione e che sono momenti, poi bisogna cogliere i momenti divertenti. Loro sono dei professionisti, sono abituati a starci in tv”. Dopo il successo sul grande schermo, la Pastorelli torna al piccolo schermo che diversi anni fa l’ha lanciata visto che ha partecipato al Grande Fratello, un’avventura di cui ha parlato durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Sono entrata che ero una persona e sono uscita che ne ero un’altra. Il GF è un’esperienza di vita che mi ha insegnato a dare valore alle piccole cose. Anche prendere un cappuccino al bar può essere importante. Oggi, per esempio, chiamo cinque volte al giorno mia sorella che ossessionata rifiuta le chiamate. A volte non ci si rende conto che diamo valore a cose poco importanti” ha detto parlando del suo GF.

Ilenia Pastorelli: “rifarei il Grande Fratello”

Non solo, Ilenia Pastorelli parlando proprio della sua prima esperienza televisiva nella casa del Grande Fratello non nasconde che oggi, a distanza di ben cinque anni, lo rifarebbe ancora. Anche se poco dopo la sua uscita decise di dare un taglio alle presenze in tv: “sono scappata dalla tv. Non mi sono presentata a Mattino 5 e la Panicucci si arrabbiò molto”. Una volta uscita dalla casa, infatti, la Pastorelli ha preferito starsene da sola: “sono stata alcuni mesi all’isola d’Elba. Dopo cinque mesi dentro la casa del GF avevo bisogno di aria: se facevo una rapina mi davano di meno”. L’esperienza del GF l’ha sicuramente segnata: “nella casa non vedi nessuno e non senti nessuno. Non c’è un supereroe che ti viene a salvare”.



