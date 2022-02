Ilenia Pastorelli è fidanzata?/ “Mi attrae chi è chiuso, non fanatico e un po’ nerd”

Ilenia Pastorelli è la protagonista della puntata dei Soliti Ignoti del 23 febbraio 2022, condotta da Amadeus. L’attrice cercherà di indovinare il parente misterioso di oggi, aggiudicandosi così il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Molti ricordano la Pastorelli per il suo esordio in TV al Grande Fratello Vip, un’esperienza che le ha però causato critiche quando ha poi approcciato al mondo della recitazione.

Lei stessa, in un’intervista al Corriere di qualche tempo fa, ha dichiarato: “Sì, mi sono sentita giudicata prima di cominciare, le critiche maggiori le ho avute quando ancora non erano iniziate le riprese di Lo chiamavano Jeeg Robot. Ho creduto in me stessa quando non sapevo se ero brava ma avevo dato la mia essenza. – ha ammesso però l’attrice – Senza neanche avermi vista davano per scontato che non potessi essere in grado solo perché avevo fatto il Grande fratello , non davano una possibilità. Poi però il brutto anatroccolo è stato accolto dal cigno bianco.”

Ilenia Pastorelli fidanzata? “Ecco il mio tipo ideale”

Parlando invece di vita privata, con particolare focus su quella amorosa, al momento non si hanno notizie certe su un fidanzato per la bella Ilenia Pastorelli. L’attrice 36enne, secondo il gossip, è stata legata in passato ad un altro concorrente del Grande Fratello Vip ma oggi sarebbe single. In passato ha comunque svelato qual è il suo tipo ideale di uomo: “mi attrae chi è chiuso, chi non è fanatico e un po’ nerd, chi non dà importanza a come si veste, chi non è egoriferito, chi non va dall’estetista a togliersi le sopracciglia, che tra l’altro fa un dolore cane”, ha scherzato.

