ILENIA PASTORELLI/ “L’errore di chi esce dal Gf è pensare che…” (Verissimo)

Ilenia Pastorelli è Chicca in Brave ragazze

Ilenia Pastorelli è Chicca nell’action comedy diretta da Michela Andreozzi dal titolo Brave ragazze. Il film, in uscita il 10 ottobre 2019 in tutte le sale italiane, è una commedia rock tutta al femminile. Oggi pomeriggio, a Verissimo, Serena Rossi, Silvia D’Amico e la stessa Ilenia proveranno a presentarla al grande pubblico a partire dai loro personaggi. Se Anna, interpretata da Ambra Angiolini, è la mamma del gruppo, la Chicca di Ilenia è il classico maschiaccio: “La mia Chicca è un personaggio bellissimo, ha molte sfaccettature, è diverso dagli altri che ho interpretato, io di solito faccio sempre l’amica di, la fidanzata di, insomma sono sempre subordinata a una figura maschile. Chicca è una donna che si impone e si ripropone, e che si fa tante domande su se stessa. Mi sono divertita perché non avevo tacchi o abiti aderenti”, ha dichiarato l’attrice in conferenza stampa. Maria, interpretata dalla Rossi, è l’esatto opposto: una donna remissiva che pian piano ricostruisce la sua autostima.

Ilenia Pastorelli vincitrice di un David di Donatello nel 2016

Brave ragazze è una storia unica e univoca che ne racchiude al suo interno altre quattro. Sono i racconti affidati ad Anna, Maria, Caterina e Chicca e alle attrici che vestono i loro panni, tra cui anche Ilenia Pastorelli. Ilenia è a tutti gli effetti una delle interpreti più quotate del panorama cinematografico italiano. Vincitrice di un David di Donatello nel 2016, la Pastorelli ha dimostrato fin da subito una grande attitudine e un grande talento per la recitazione. Il suo film di esordio, Lo chiamavano Jeeg Robot, le ha permesso di farsi notare e di avere una rapida ascesa in questo settore. Ilenia ha sempre avuto il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Da piccola ha studiato all’accademia di danza, nel tentativo (poi fallito) di affermarsi come ballerina. Dopo l’esperienza del Grande fratello, Ilenia ha fatto il grande salto con Gabriele Mainetti, il regista del suo film di esordio. Poco dopo è stata scelta da Carlo Verdone per Benedetta follia e da Massimiliano Bruno per Non ci resta che il crimine, due delle commedie più di successo degli ultimi anni.

Ilenia Pastorelli: l'”errore” del Grande fratello

Ilenia Pastorelli ha dichiarato di essersi pentita di aver partecipato al Grande fratello. Per tanto tempo è stata etichettata come l’ex gieffina, e togliersi di dosso quell’etichetta è stato difficile. Dopo l’esperienza del reality, Ilenia ha fatto pace con la sua femminilità. “Forse l’errore che fa chi esce dal Gf è di sentirsi subito un personaggio ‘arrivato’, invece è solo a un punto di partenza. Il lavoro di attrice, showgirl e conduttrice è tutt’altro e bisogna avvicinarsi a questo mondo con tanta umiltà e desiderio di imparare”. Su Today si legge che ha “ritoccato” anche quel particolare che non le andava a genio, lo spazio tra gli incisivi: “I denti separati mi caratterizzavano troppo, ho preferito un sorriso più normale”.



