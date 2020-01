Ilenia Pastorelli/ “Mi sono innamorata del coniglio!” (Il cantante mascherato)

Ilenia Pastorelli è una delle indiscusse protagoniste della prima edizione de Il Cantante Mascherato, lo show di successo condotto da Milly Carlucci su Raiuno. Durante l’ultima puntata l’attrice ha fatto ancora una volta divertire con i suoi commenti come quando, chiamata ad indovinare l’identità dell’Angelo, dice: “Per me è Alfonso Signorini”. La Carlucci replica “non ho capito”, ma Ilenia sorride facendo capire che era solo una battuta e conferma che l’Angelo per lei è Valerio Scanu. Sull’identità del Pavone, invece, l’attrice non ha dubbi: è Annalisa, come sembra super convinta che dietro la maschera del Coniglio ci sia l’amico Teo Mammuccari: “Mi sono innamorata ufficialmente del coniglio, ti posso andare bene come coniglia?”. Sul toto nomi delle maschere l’attrice punta su Fausto Leali per il Mostro, Gigi Finizio per il Mastino Napoletano e Albano per il Leone. Programma a parte, la giudice si è recentemente raccontata dalla pagine di Diva e Donna parlando proprio della sua recente esperienza televisiva, ma anche del suo esordio in tv: “Il mio percorso è iniziato in maniera molto strana partecipando al reality per eccellenza “Il Grande Fratello”, devo molto a questo programma, anche perchè se non vi avessi partecipato non sarei mai stata notata e non avrei mai potuto recitare nel film che mi ha resa famosa. Quindi ancora ringrazio chi mi ha selezionata”. L’attrice romana parlando proprio della sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello ha detto:”quando si fa il GF si sta in onda 24 ore su 24 e non si può nascondere quello che si è davvero, da subito ho dovuto tirare giù le mie maschere e mettermi a nudo”.

Ilenia Pastorelli: dal GF al cinema con Carlo Verdone

Dal GF Ilenia Pastorelli è arrivata al cinema e al grande successo; un successo che non si immaginava: “è stato tutto una vera sorpresa, anche quando mi hanno scelta per il primo film, nonostante abbiamo vinto il David di Donatello come migliore attrice protagonista, non sapevo se questo sarebbe stato davvero il mio lavoro. Sono entrata in crisi perchè l’attore è davvero un lavoro molto difficile e chi decide di sceglierti deve avere una grandissima fiducia in te”. La grande notorietà come attrice arriva proprio con il film “Lo chiamavano Jeeg Robot, ma anche a Carlo Verdone che l’ha scelta per uno dei suoi film: “gli devo tanto, mi ha dato una grande opportunità e in qualche modo mi ha rilanciata”. La sua vita è sicuramente cambiata e non lo nasconde seppure con la sua contagiosa sincerità e simpatia che l’hanno da sempre contraddistinta sia dentro la casa del Grande Fratello che una volta uscita dal programma.

Ilenia Pastorelli: “ho girato un nuovo film con Fabio De Luigi”

“Mi è aumentata la rata del mutuo, anche se sono rimasta la ragazza che ero” dice Ilenia Pastorelli dalle pagine di Diva e Donna raccontando come è cambiata la sua vita. L’attrice romana però non nasconde che in realtà poco e niente è cambiato: “sono sempre stata molto semplice, coi piedi per terra; a volte vorrei fare voli pindarici e immaginare in grande, ma sono Capricorno e rimango ben salda alla realtà”. La ex gieffina non nasconde di avere ancora tanti sogni da realizzare come quello di fare un’esperienza all’estero: “mi piacerebbe imparare bene l’inglese e finalmente poter vedere i film in lingua originale senza sottotitoli”. Impossibile non parlare de Il Cantante Mascherato, lo show in cui ricopre il ruolo di giudice: “è un nuovo programma importante condotto da una grandissima Milly Carlucci”. Tra i progetti futuri rivela: “ho appena finito di girare un film di Dif con Fabio De Luigi, davvero straordinario, molto complesso e girato nel futuro”.



