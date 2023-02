Ilenia Virno, chi è la migliore amica di Antonella Fiordelisi/ Sorpresa al GF Vip e avvertimento per Edoardo?

Antonella Fiordelisi: sorpresa dall’amica Ilenia Virno al Grande Fratello Vip

Una bella sorpresa è in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip 7 per Antonella Fiordelisi. Dopo giorni abbastanza turbolenti, come sempre dovuti agli alti e bassi vissuti con Edoardo Donnamaria, la gieffina riceverà una carezza da parte della sua migliore amica. Lei si chiama Ilenia Virno e, come lei stessa ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram, al momento si trova proprio all’esterno della Casa del Grande Fratello Vip e si prepara all’incontro con Antonella.

Di Ilenia Antonella ne ha già parlato qualche volta nella Casa, definendola un suo carissimo affetto. D’altronde anche Ilenia ha più volte scritto di Antonella su Instagram, difendendola dagli attacchi e parlando di una ragazza molto piacevole.

Chi è Ilenia Virno, migliore amica di Antonella Fiordelisi

Ma chi è Ilenia Virno? La migliore amica di Antonella Fiordelisi è una fotografa di 28 anni che si descrive così sul suo sito ufficiale: “Sono Ilenia Virno, nata nel 1995 a Cava de’ Tirreni. Inizio ad avvicinarmi alla fotografia all’età di 16 anni, grazie alla mia passione all’arte alla continua ricerca e osservazione del mondo circostante. Sviluppo una propensione fin da subito per la fotografia nightlife, che porto poi avanti per anni evolvendola in amore

non solo per le fotografie estemporanee, ma anche per eventi e

festival.”

Ad Antonella Ilania ha dedicato qualche tempo fa un video che racchiude alcuni momenti vissuti insieme con una dedica che recita così: “Che la tua purezza e bontà d’animo possa essere riconosciuta, amica mia. Che la tua luce ti guidi in questo tuo percorso, che il tuo sorriso che così tanto ti contraddistingue non ti abbandoni mai.”

