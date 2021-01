Iliad down, connessione ko in tutta Italia/ Segnale assente o rallentato, perché?

Iliad down sono le due parole più cliccate sul web in questi minuti e anche sui social network, come testimonia l’hashtag #iliaddown che, su Twitter, è già rientrato nel novero dei più popolari. Il disservizio si è palesato nella mattinata di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, quando numerosi clienti hanno segnalato problemi relativi alla connessione internet, con il segnale che risulta rallentato o addirittura assente. Il grado di gravità della situazione varia a seconda delle aree d’Italia da cui provengono gli sos degli utenti, mentre per quanto concerne le chiamate voce i disagi riscontrati sarebbero minimi, quasi inesistenti. Non si conosce ancora la reale motivazione di questo problema e il gestore non si è ancora pronunciato ufficialmente sull’accaduto. Il sito Downdetector, sul quale le segnalazioni stanno giungendo in maniera copiosa nelle ultime ore, dimostra come le maggiori problematiche siano riscontrabili nei capoluoghi di provincia e nelle città con una maggior densità di abitanti per chilometro quadrato. L’auspicio è che tutto si risolva al più presto.

ILIAD DOWN: MARTEDÌ ERA TOCCATO A VODAFONE

Iliad down, dunque, e ancora non si conoscono le motivazioni alla base del disservizio. Chi ha buona memoria, tuttavia, rammenterà che una situazione del tutto analoga era stata vissuta martedì 19 gennaio – appena due giorni fa – dagli utenti Vodafone. I disagi erano iniziati alle 7 del mattino, con alcuni utenti che avevano segnalato di non riuscire a effettuare chiamate e connettersi alla rete internet anche nella zona di Varese e di Milano. Parecchie segnalazioni erano pervenute anche da Roma e Perugia e, in forma minore, in altri capoluoghi del Paese. Alle 11 del mattino, tuttavia, l’emergenza era già rientrata ed era stata spiegata dal gestore ai microfoni de “Il Corriere della Sera”, sottolineando come il disservizio temporaneo avesse colpito la rete mobile di alcune aree di Milano, in particolare centro e periferia nord-ovest, e determinate zone delle province di Varese e Como. Problema simile per Iliad? Possibile, ma attendiamo comunicazioni ufficiali prima di sbilanciarci, augurando ai clienti che possano riguadagnare la connessione quanto prima.



