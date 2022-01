Iliad fibra wifi: ecco offerta rete fissa/ Da 15,99 euro al mese a 5 Giga di velocità

Dal mobile alla rete fissa: Iliad scende in campo con un’offerta per la connettività a Internet a casa, basata sulla rete in fibra ottica e che molti in maniera impropria chiamano offerta per il wifi. I presupposti sono gli stessi che hanno spunto l’operatore francese a sbarcare in Italia: offerte ricche di gigabyte chiare e trasparenti e prezzi aggressivi, senza rimodulazioni delle tariffe. Si parte da un’offerta da 15,99 euro al mese per chi è già cliente Iliad sui cellulari, per salire a 23,99 euro per chi non lo è.

La proposta però riguarda solo le connessioni FTTH, quindi in fibra “pura”, disponibili per 7,5 milioni di case e oltre 250 città, cioè quelle raggiunte dalla rete Open Fiber con cui Iliad ha stretto un accordo per scendere in campo. L’operatore francese ha messo a punto un suo router, che si chiama Iliadbox, con design circolare e connettività fino a 5 Gigabit al secondo in download, mentre sono 0,7 in upload. Aggiungendo 1,99 euro al mese si può noleggiare un Extender in modo da portare il wifi dove non arriva, in case e uffici di grandi dimensioni.

ILIAD FIBRA: COS’È INCLUSO, COME FUNZIONA SCONTO

L’offerta prevede il pagamento di 39,99 euro per l’installazione della fibra Iliad. Inclusi nell’offerta, oltre all’Iliadbox in comodato d’uso gratuito, minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia, minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali e segreteria telefonica. Inoltre, è stata predisposta l’app Iliadbox connect con cui controllare la propria rete e dispositivi in pochi click e condividere l’accesso wifi.

Per quanto riguarda lo sconto di 8 euro che si ha se si è clienti Iliad per il mobile, dopo aver completato la sottoscrizione dell’offerta fibra, si può ottenere il vantaggio Fibra + Mobile associando la propria utenza mobile nell’Area Personale con l’ID utente Fibra. Lo chiarisce l’operatore sul proprio sito ufficiale. Invece non si è ancora utenti mobile Iliad, si può richiedere il vantaggio Fibra + Mobile dopo aver completato la registrazione dell’offerta fibra e dell’offerta mobile. Il vantaggio si rinnova automaticamente ogni mese se le condizioni sopra elencate continuano a sussistere nel tempo.

