Iliadship: al via la seconda edizione/ 10 borse di studio da 15mila euro: domande fino a 30 giugno 2024

Iliad ha pubblicato ufficialmente il bando per partecipare alla seconda edizione del progetto Iliadship, con il quale l’azienda leader nelle telecomunicazioni punta a sostenere la formazione universitaria dei giovani italiani, accompagnandoli in un percorso di tutoraggio che gli garantisca un più semplice ingresso nel mondo del lavoro. Si riconferma, così, un progetto che lo scorso anno aveva raccolto centinaia di adesioni a livello nazionale e che ancora oggi vede i 10 vincitori della borsa di studio impegnati nel loro percorso formativo e di mentoring.

Le domande per provare a far parte della seconda classe di studenti Iliadship possono essere presentate compilando l’apposito bando pubblicato online sul sito del progetto e saranno, come lo scorso anno, riservate agli studenti under 24. In fase di selezione ne verranno, poi, scelti 10 equamente divisi tra ragazzi e ragazze, tra coloro che sono iscritti (o intendono farlo) a corsi di Laurea Magistrale in ambito STEM, Scienze sociali o Arts & Literature e che riusciranno a dimostrare agli esaminatori dell’Advisory Board di Iladship di avere delle competenze migliori degli altri aspiranti partecipanti.

In cosa consiste il progetto Iliadship: borsa di studio, tutor, mentore, workshop e tirocini

I 10 studenti che entreranno nella seconda classe del progetto Iliadship, come i loro colleghi che si apprestano a concludere il loro primo anno di mentoring, riceveranno una borsa di studio dal valore di 15mila euro con la quale potranno facilmente proseguire i loro studi universitari. L’incentivo economico, però, è solo una minima parte dell’intera ed articolata offerta che Iliad mette in campo in questo progetto, con il quale gli studenti saranno avviati ad un percorso biennale.

Ad ognuno di loro, oltre alla borsa Iliadship, verranno assegnati anche un tutor scelto tra i dipendenti di Iliad ed un mentore tra i componenti dell’Advisory Board, che sarà composto da: Barbara Cominelli (Ceo JLL Italia), Davide Dattoli (founder ed Executive Chairman di Talent Garden), Innocenzo Genna (avvocato e cofondatore di Digit@lians), Maria Latella (giornalista SkyTG24), Antonio Perrucci (direttori del Laboratorio Astrid-Led e docente Lumsa) e Francesco Profumo (docente al Politecnico di Torino). Forti di tutor e mentore, i ragazzi scelti per la borsa Iliadship seguiranno nel corso dei due anni del progetto un percorso formativo che comprenderà una serie di workshop tematici sul settore che culminerà con un tirocinio extra-curricolare all’interno di Iliad o di una delle numerose aziende partner.

Benedetto Levi: “Iliadship è la risposta alla crisi delle competenze”

“Ogni giorno“, ha commentato Benedetto Levi (Amministratore delegato di Iliad) lanciando la seconda edizione di Iladship, “lavoriamo nella consapevolezza che creare connessioni sostenibili sia la nostra missione“, per la quale, però, servono anche “le competenze“. Il progetto formativo mira proprio in questa direzione, mettendo “al centro gli studenti. Per due anni, accompagneremo ragazze e ragazzi con un contributo economico best in class per le scolarship italiane, a cui affianchiamo mentor e tutor di altissimo profilo“.

La prima edizione di Iladship aveva visto centinaia e centinaia di adesioni e vede i 10 studenti scelti attualmente impegnati nello sviluppo delle loro competenze negli ambiti dell’ingegneria, della Computer science e dell’Intelligenza artificiale, ma anche in materie come la filosofia, la giurisprudenza e l’economia. La prima classe ha rilevato come la borsa e il tutoraggio siano, per i ragazzi, “un’opportunità per guardare da vicino il mondo del lavoro“, ma anche per “arricchirsi reciprocamente“. Con la seconda classe Iliadship, inoltre, si farà un passo avanti per la creazione di un vero e proprio network di studenti, che ogni anno si riuniranno tutti assieme per condividere le loro esperienze, le conoscenze e i successi ottenuti.

