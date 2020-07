Ilicic addio Champions League perché?/ Mistero in casa Atalanta, le ipotesi

Josip Ilicic dice addio alla Champions League, ma perché? Il mistero in casa Atalanta si infittisce e i rumors si susseguono. Il calciatore sloveno è fuori dall’11 luglio presumibilmente per le condizioni fisiche approssimative, anche se molti si chiedono cosa stia accadendo realmente. Il Corriere della Sera sottolinea come il calciatore non ci sarà sicuramente nei quarti di finale contro il Paris Saint German di Thomas Tuchel. Se la Dea dovesse passare ma l’ex Palermo non sarà in campo nemmeno per semifinale e finale. Sicuramente questo rimane un problema per Gian Piero Gasperini che perde un calciatore molto importante, in grado di segnare in questa stagione ben 21 reti in 34 partite.

Ilicic addio Champions League, ma non è finita qui

Addio alla Champions League per Josip Ilicic, ma potrebbe non essere finita qui. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera pare che il calciatore sloveno non ci sarà neanche ai nastri di partenza della stagione 2020/21. Al momento il club bergamasco ha deciso di tenere per sé tutto quello che riguarda il calciatore sloveno in questione. L’ultima gara rimane ancora quella dell’11 luglio scorso contro la Juventus. Dopo quel match però non è più sceso in campo. SportMediaset specifica come il calciatore potrebbe essere frenato da problemi personali con la moglie, anche se al momento questo non trova nessuna conferma ufficiale.



