Ilicic al Milan?/ Calciomercato news, lo sloveno piace per la trequarti

CALCIOMERCATO NEWS, ILICIC AL MILAN PER LA TREQUARTI

I rossoneri stanno cercando nuovi innesti per migliorare la qualità della sua trequarti in questi giorni di calciomercato estivo ed in questo senso sembra sempre di più concreta la pista che porterebbe Josip Ilicic al Milan. Rimasti privi di Hakan Calhanoglu, che ha firmato con i cugini dell’Inter dopo essersi ritrovato svincolato a fine giugno, i dirigenti Massara e Maldini stanno valutando diversi profili per sopperire al vuoto tecnico e tattico lasciato dal turco così da garantire una rosa competitiva al tecnico Pioli. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe puntare forte sullo sloveno nei prossimi giorni intavolando una trattativa vera e propria con l’Atalanta. I bergamaschi dal canto loro continueranno ad affidarsi volentieri ad Ilicic per un altro anno, visto che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ed intanto lavorano per trovare un sostituto come Boga.

CALCIOMERCATO MILAN/ Tentazione Liverpool per Franck Kessie

CALCIOMERCATO NEWS, VLASIC RESTA LONTANO

Le chances di vedere Ilicic al Milan in questa finestra di calciomercato sembrano aumentare con il passare delle ore. Visto lo stop nella trattativa per Vlasic del CSKA di Mosca, lo sloveno sta scalando le gerarchie ed i rossoneri valuteranno se spendere o meno i 5/6 milioni di euro richiesti dall’Atalanta per lui. Nella passata stagione Ilicic è riuscito a collezionare 7 reti e ben undici assist vincenti per i compagni in 38 apparizioni complessive tra campionato e coppe con la maglia dell’Atalanta.

