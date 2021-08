Ilicic al Milan?/ Calciomercato: sì del giocatore, Atalanta apre al prestito oneroso

Josip Ilicic ad un passo dal Milan. La conferma arriva anche dalla lista dei convocati dell’Atalanta per l’amichevole di domani col West Ham. Il trequartista non c’è, è fuori dalla lista. Del resto, aveva già comunicato al club bergamasco la volontà di andare via in questa finestra di calciomercato. «Ilicic ha manifestato la voglia di provare nuove esperienze a fine stagione», ha dichiarato nei giorni scorsi Gian Piero Gasperini. Lo sloveno non dovrebbe però allontanarsi, visto che da Bergamo potrebbe trasferirsi a Milano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo tra l’entourage di Ilicic e il Milan è stato raggiunto da diverso tempo. Serve però l’intesa con l’Atalanta. La trattativa da questo punto di vista prosegue.

L’intenzione del club rossonero, che sta cercando un sostituto di Calhanoglu, è quella di aspettare ancora qualche giorno. Dunque, l’affare potrebbe concludersi anche nell’ultima settimana di calciomercato per accaparrarselo alle migliori condizioni economiche, forte dell’accordo col giocatore.

ILICIC AL MILAN? SI TRATTA SULLA FORMULA

Josip Ilicic potrebbe salutare l’Atalanta dopo quattro stagioni. Per il Milan è il giocatore giusto alla luce delle idee tattiche di Stefano Pioli, ma ovviamente il club rossonero tiene d’occhio anche altri profili, più giovani, in esubero nelle rose dei grandi club europei. Ad esempio, l’alternativa è Hakim Ziyech del Chelsea, una pista percorribile però se il club inglese dovesse mostrarsi disponibile a discutere del prestito. Per quanto riguarda invece la formula per Ilicic, secondo la Gazzetta dello Sport, l’Atalanta avrebbe aperto alla possibilità di un prestito oneroso, opzione che finora non aveva preso in considerazione. Il Milan intende rifletterci, anche se si tratta di una formula che non risponde alle necessità di cassa. Ma si tratta pur sempre di un passo avanti, visto che l’Atalanta non era andata oltre la cessione a titolo definitivo nei suoi discorsi. Un’apertura che fa ben sperare, ma che va esaminata per capire se sarà sufficiente.

