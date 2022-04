Ilie Maneschi “Ecco perché sono sparito da Uomini e Donne”/ “Con Ida siamo usciti e…”

Qualche settimana fa nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo arrivo un nuovo cavaliere, Ilie Maneschi. L’uomo ha chiamato il programma con una richiesta ben precisa: conoscere Ida Platano. Quest’ultima ha accettato di iniziare una conoscenza che sembrava stesse andando per il meglio, fino a quando lui è poi scomparso dallo studio. Alcuni giorni dopo è stato proprio Ilie a spiegare cos’è accaduto a Isa e Chia, raccontando di problemi personali che l’hanno costretto a lasciare il programma.

“[…] come sapete, la mia ultima apparizione è stata in quel “teatrino” meraviglioso dove io, Ida, Riccardo ed Alessandro ci siamo trovati a centro studio. – ha esordito il cavaliere – In quell’ occasione non ho avuto neanche il tempo di raccontare nulla, di ciò che era successo con Ida, etc.” Spiega dunque cos’è accaduto con la Platano: “La sera prima siamo stati a cena insieme, divertendoci come al solito ma qualcosa era cambiato: dopo la cena siamo stati in camera di Ida ad ascoltare musica, rilassarci, ed ho atteso che lei si addormentasse. Stavamo davvero bene!”

Ilie Maneschi spiega perché ha abbandonato Uomini e Donne

Tutto andava per il meglio, dunque, tra Ida e Ilie, tant’è che i due hanno anche sfiorato un bacio in aeroporto; cos’è quindi accaduto? “Si arriva così a qualche giorno dopo, quando apprendo che per motivi strettamente lavorativi non avrei più potuto partecipare al programma. Da quel momento, quel mercoledì, tutto è cambiato!” E continua: “Ida pianse al telefono con me: aveva capito che non sarei mai potuto tornare in trasmissione per continuare la mia conoscenza con lei.” Accade però che la madre di Ilie ha un incidente: “Capirete bene che abbiamo (io ed i miei fratelli) dovuto comprendere le dinamiche del sinistro causato da un malore. Oggi vi posso dire che la salute di mia madre, già compromessa, è peggiorata.”

A questo problema personale, vanno poi ad aggiungersi altre situazioni: “La mia reticenza alla trasmissione (sarei voluto scappare già dal primo giorno), il mio non sentirmi adeguato a certe realtà nelle quali non sarei riuscito (pur provando) a snaturare il mio essere, mettendo in piazza del mercato la mia sfera intima che considero il tesoro più grande che posseggo, lo stop imposto a lavoro, etc., hanno fatto sì che io finissi la mia strada dentro la trasmissione.” ha infine spiegato il cavaliere.











