ILLUSIONI PERDUTE/ L’incredibile modernità del classico di Honoré de Balzac

Uno dei film più belli di Xavier Giannoli, una spietata analisi sociale che mette in risalto l’incredibile modernità di un classico. Parliamo di Illusioni perdute, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Honoré de Balzac, presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Premiata con sette Cesar 2022, tra cui miglior film e miglior promessa maschile, l’opera è disponibile in Dvd e Blu Ray ed. Mustang/I Wonder.

SINOSSI ILLUSIONI PERDUTE – Lucien è un giovane poeta in cerca di fortuna. Nutre grandi speranze per il suo futuro ed è deciso a prendere le redini del proprio destino abbandonando la tipografia di famiglia e tentando la sorte a Parigi sotto l’ala protettrice della sua mecenate. Rifiutato dalla società aristocratica parigina per le sue umili origini e la sua relazione pericolosa con la baronessa, si ritrova solo, senza un soldo, affamato e umiliato e cerca vendetta scrivendo articoli controversi. All’interno della Parigi tanto ambita, trova un mondo cinico dove tutto e tutti possono essere comprati e venduti.

“Il romanzo di Balzac rivela la matrice del mondo moderno, il momento in cui un’intera civiltà era sul punto di cedere alla legge del profitto. Volevo prolungare quel gesto grazie al cinema, prendendomi, rispetto al testo originale, delle libertà che mi permettessero di esprimerne lo spirito”, ha spiegato Xavier Giannoli nel presentare Illusioni perdute. E non ci sono dubbi, la scommessa è stata vinta.

Illusioni perdute rappresenta il cuore dell’ambiziosa serie de La Comédie humaine e Xavier Giannoli ha il grande merito di ricostruire con dovizia di particolari il mondo della comunicazione e delle fake news, così come il rapporto tra arte e denaro, tra politica e soldi. Girato nell’Île-de-France e nell’Oise, tra cui al castello di Compiègne, l’opera vanta grandi costumi e grandi scenografie, ma è la regia a dare quel tocco in più. Cast di grande spessore, da mettere in risalto la prova del giovane talento Benjamin Voisin, magnetico.

Illusioni perdute di Xavier Giannoli è disponibile in Dvd e Blu Ray ed. Mustang/I Wonder

