Ilona Staller/ Alleanza tra Cicciolina e Licia Nunez a L’Isola dei Famosi

Ilona Staller sta indubbiamente facendo il suo percorso di gioco a L’Isola dei Famosi 2022. Entrata in maniera spesso impetuosa, nell’ultima puntata si è mostrata più silenziosa e sulle sue, che sia una strategia anche questa? Quel che è certo è che la nuova alleanza con la neoarrivata Licia Nunez darà una sferzata di positività alla sua vita sull’Isola. Cosa dobbiamo aspettarci da Ilona Staller? Finita in nomination per un accordo strategico della squadra, nella prossima putata potremo testare il gradimento del pubblico per questa concorrente. Qualora rimanesse, siamo certi che proseguirà con la sua strategia grazie anche alla sua nuova grande alleanza.

Ilona Staller si è mostrata decisamente silenziosa durante la nona puntata, tenendosi alla larga dalle polemiche che hanno infuocato le due tribù, forse a causa del malessere che l’ha colpita nella settimana precedente e che le è costata – suo malgrado – la nomination. Molti concorrenti, infatti, evidentemente accordatisi e guidati da strategie di gioco, hanno candidato proprio Cicciolina al televoto, giustificandosi con la crescente debolezza fisica della donna.

Ilona Staller è stata chiamata a spiegare la situazione da parte di Ilary Blasi durante la diretta de L’Isola dei Famosi. La donna ha chiarito, senza giri di parole, di non aver chiesto ai compagni di fare il suo nome e di non voler affatto uscire. Pur ammettendo di aver avuto dei momenti di difficoltà e debolezza fisica, dunque, Cicciolina ha smascherato il falso buonismo e altruismo dei naufraghi, spinti evidentemente dalle dinamiche del gioco.

Sempre durante le nomination, Ilona è stata così chiamata in causa affermando di aver scoperto in lei una grandissima compagna di avventura e di aver instaurato un rapporto di amicizia e stima reciproca. Ilona felice e onorata di questo riconoscimento, finalmente ha trovato una spalla e una fedele alleata, in un’Isola spesso nemica in cui i giovani, tra le molte polemiche in diretta con lo studio di Canale 5, sin dall’inizio l’hanno inquadrata come concorrente poco utile e sacrificabile al televoto.

