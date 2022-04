Ilona Staller all’Isola dei Famosi/ Dietro l’icona sexy Cicciolina, uno spirito semplice e combattivo

Dall’inizio dell’Isola dei famosi c’è una concorrente che ha sorpreso più di altri. Ilona Staller. Sebbene abbia i suoi settant’anni – portati benissimo – in questi trentatré giorni da naufraga se l’è cavata egregiamente. Quello dell’ex attrice di film a luci rosse, politica e conduttrice è un carattere cristallino come i suoi dolci occhi. Dice sempre quello che pensa, a volte con una tenerezza che fa bene al cuore. Sente un forte legame con la natura; la mattina non può mancare la sua “nuotata mattutina”. Ti fa sorridere quando uomini più giovani si scagliano contro di lei perché non fa abbastanza per aiutare. E non tanto per la veridicità o meno delle accuse, e neanche per la differenza di età – forse un po’- ma quanto perché lei se ne frega altamente. Fa volentieri quello che riesce a fare senza trascinarsi dietro quell’ansia da prestazione che hanno alcuni isolani per sembrare agli occhi degli spettatori più omaccioni.

Vaporidis attacca Ilona Staller "Non fa niente all'Isola"/ Licia: "Sono pregiudizi!"

Ilona Staller è una donna libera che non ha problemi di dire che se ci sono altri colleghi che fanno a “gara” a far da mangiare, perché si deve aggiungere anche lei – come darle torto! -. L’icona sexy con la sua corona di fiori pare un’eterea fanciulla botticelliana, se non fosse per le extension sulle ciglia. – Stiamo sempre parlando di una donna che ha creato il Partito dell’Amore! – . Racconta di tradizioni ungheresi come quella della Pasquetta dove si usa che i bambini vadano a bussare alle porte dei vicini con un profumo in mano. In cambio di una spruzzata, ricevono uova di cioccolato. Ilona Staller non è un’aliena. Trova che il percorso sia duro, come tutti gli altri concorrenti. Ma anche affascinante. Se non sapessimo che sta partecipando all’Isola dei Famosi, che per quanto sia monetizzata, è un’esperienza tosta che non tutti riescono a compiere fino all’eliminazione o alla fine, Ilona Staller sembra che stia partecipando a una vacanza stellare! E non perché sull’Isola non fa nulla.

Ilona Staller piange all'Isola: "Ho sofferto la fame e perso un figlio"/ "Pregai ma…"

La vita di Ilona Staller tra continui “alti e bassi“: “esperienze bellissime e forti dolori“. Ixl racconto all’Isola dei Famosi

È infatti la storia passata di Ilona Staller, che ci racconta lei stessa nella puntata serale dell’Isola dei famosi del 22 aprile, che fa comprendere meglio questo suo animo combattivo e il motivo per cui riesce a vivere serenamente questa esperienza. Perché Ilona Staller ha affrontato prove ben più difficili. Come racconta è nata a Kőbánya, un quartiere di Budapest, il più povero di tutta l’Ungheria. Il papà è andato via quando aveva tre anni, ma la mamma aldilà della povertà, ha fatto di tutto per farla felice come si evince dalle foto che scorrono nel video mentre racconta la sua infanzia. Ha vissuto natali con alberi striminziti e arance e fichi secchi come regali. Ma per la Staller e i fratelli erano un grande regalo. Poi il suo grande sogno, l’Italia, pensando di non dover incontrare altra povertà. E invece per un matrimonio infelice e un marito povero quanto lei, decide di iniziare la sua carriera da fotomodella. Non avrebbe mai pensato di diventare un’icona dell’erotismo. “Poi improvvisamente ho cambiato rotta (la politica), e sono diventata mamma. La maternità mi ha cambiato in tutto e per tutto. Tra tutte le cose bellissime che ho fatto, il capolavoro più bello è stato mio figlio Ludwig”. Una vita di continui “alti e bassi” e “forti dolori” come il figlio che le è stato portato via dal secondo marito e per cui ha quasi sofferto di anoressia.

Ilona Staller/ Alleanza tra Cicciolina e Licia Nunez a L'Isola dei Famosi

Ha dovuto lottare per riprenderselo. E un aborto spontaneo dopo il quale si è recata in una chiesa a Monaco di Baviera chiedendo a Dio di aiutarla: “Ho detto: ti prego Dio aiutami, nel caso abbia un’altra gravidanza, a non perdere il bambino. E Dio mi ha ascoltato. Dopo quattro mesi sono rimasta di nuovo incinta, di Ludwig. Ed ero felicissima”. Forti dolori che le hanno dato tanta grinta, tanta speranza e una tenerezza inconsueta. Quella usata per raccontare in diretta, davanti a tanti italiani, la sua gravidanza: “Durante la gravidanza ho mangiato tutto ciò di cui aveva bisogno il mio bambino. Parlavo con lui e gli facevo ascoltare pure la musica classica perché dicono che un bambino nella pancia sente tutto”. Quello di Ilona Staller è uno spirito semplice e sorprendente che a quanto pare fa paura agli altri concorrenti dato che è quasi sempre in nomination. Quest’ultima poi è difficile dato che si sfida con un altro concorrente amato dal pubblico, Edoardo Tavassi. Riuscirà anche questa volta a rimanere su Playa Palapa? Forza Ilona!











© RIPRODUZIONE RISERVATA