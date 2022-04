Ilona Staller (Cicciolina)/ Con Licia Nunez l’inizio di una bella amicizia?

ILONA STALLER E LICIA NUNEZ, L’INIZIO DI UN’AMICIZIA?

Tra le concorrenti preferite dal pubblico, Ilona Staller si conferma una delle naufraghe più sorprendenti dell’Isola dei famosi 2022. La celebre pornostar non si è mai tirata indietro ed ha fatto conoscere agli appassionati alcuni lati inediti della sua vita. Negli ultimi giorni è nata una bella amicizia con Licia Nunez. “Ilona, ti voglio bene”, le parole della naufraga: “Io ho svoltato la mia isola, proprio svoltato”.

Nel corso della conversazione con Ilona Staller, Licia rivela: “Pensavo di fare un certo percorso, anche interiore, poi all’improvviso ho conosciuto te. La mia isola: Ilona Staller. A volte la vita è proprio imprevedibile”. “Sì, è vero: può succedere di tutto”, la replica della diva del porno. Belle le parole di Licia: “La vita ti può portare anche delle cose molto belle, come te”. Tra serio e faceto, invece, Ilona: “Grazie, grazie. Effettivamente hai ragione (ride, ndr). La vita ti dà tante cose inaspettate. Io magari due anni fa non pensavo nemmeno di essere qui”. Clicca qui per il video.

ILONA STALLER, LE SCORIE DELL’ULTIMA PUNTATA

Prosegue il percorso di Ilona Staller in Honduras: l’attrice fa parte della tribù dei Tiburon, composta da lei, Licia, Jeremias, Blind, Alessandro, Laura, Estefania e Roger. Su Playa Tiburón, Ilona sta conoscendo meglio la nuova entrata Licia: le due hanno un buon feeling, pescano insieme e trascorrono del tempo chiacchierano. A differenza degli altri naufraghi che si sono dimostrati abbastanza scostanti e dubbiosi circa gli atteggiamenti di Licia,

Ilona Staller cerca invece di andare oltre e di dare una possibilità alla nuova arrivata. Infatti, altri concorrenti, come Edoardo, Laura e Roger diffidano di Licia poiché credono che li abbia studiati prima di approdare in Honduras. Nel corso della puntata di giovedì 14 aprile, Ilona viene accusata, insieme al resto del gruppo, da Blind di aver dubitato del fatto che Nicolas, nel corso della precedente diretta dell’11 aprile, si sia davvero sentito male. Se Jeremias conferma la sua versione, gli altri, inclusa Ilona, smentiscono di aver detto o pensato ciò.

