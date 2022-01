Ilona Staller ‘Cicciolina’ sfogo social per la morte del fratello/ “Vorrei andare in paradiso”

Ilona Staller, conosciuta come Cicciolina, non ha vissuto l’inizio del nuovo anno nel migliore dei modi, la donna ha annunciato qualche settimana fa con un post su Instagram la morte di suo fratello Laszlo Staller. La donna ha scritto: “Per chiunque gli abbia voluto bene.. il mio fratellino Laszlo Staller.. vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022” e ha continuato: “Sono distrutta dalla perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Stalelr. Era giovane e sano! La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia”.

L’ex pornostar si è lasciata andare ad un duro sfogo in merito alla morte di suo fratello Laszlo e sempre sui social ha scritto: “È stato vaccinato, con due vaccini e si era sentito male! Mio Dio! Ma come è possibile, un uomo adulto che fino a qualche giorno stava benissimo??”.

Ilona Staller l’improvvisa morte di suo fratello

Ilona Staller ha più volte dichiarato di voler fare chiarezza sulla morte di suo fratello affermando di volere che sul corpo del fratello venisse eseguita un’autopsia per comprendere i motivi del suo malore e successivamente, presa dalla disperazione ha detto: “Vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con il mio fratellino”.

Ilona Staller ha dovuto affrontare la perdita del fratello solo assieme alla sua famiglia e al supporto dei suoi followers senza potersi sfogare con qualcuno di speciale accanto a lei. Infatti, la donna dopo una lunga relazione con Riccardo Schicchi e il tormentato matrimonio con l’ex marito e artista Jeff Koons in occasione dei suoi 70 anni, compiuti lo scorso 26 novembre, ha ammesso di non essere innamorata perché alla ricerca di “Un uomo leale e soprattutto che mi rispetti”.





