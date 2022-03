Ilona Staller dalla storia del rapimento del figlio al “bacio di giuda”/ I rimpianti di Cicciolina

Ilona Staller si pente per il bacio di Giuda: “Avrei dovuto darlo a…”

Ilona Staller si è pentita. Dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2022, Ilona ha potuto nuovamente riflettere sul bacio di Giuda dato a Floriana Secondi. Parlando nella notte con Roger Balduino, Ilona ha raccontato che era stato Marco Melandri a suggerirle di baciare Floriana. L’ex pornodiva ha infatti raccontato: “Io non volevo darlo a lei, ma a lui stanno antipatici, specialmente Antonio Zequila…”. Ilona Staller ha detto di non provare antipatia nei confronti di Floriana ma anzi di essere rimasta conquistata dal suo carattere determinato. A Roger, Ilona ha spiegato: “A me piace Floriana, è una caciarona. Il problema è che io ho dato quel bacio e lei mi ha detto ‘non lo voglio’… ancora non glielo avevo dato. Però effettivamente non dovevo darlo a lei. Ti confesso che mi sono pentita”.

Floriana Secondi non l’ha affatto presa bene. Ilona Staller ha infatti raccontato che la destinataria del bacio di Giuda doveva essere Carmen Di Pietro: “Si è arrabbiata molto con me. Marco però non va d’accordo con lei. Ho fatto una cavolata. Io e lei abbiamo un ottimo rapporto e avrei baciato Carmen Di Pietro… non mi piace il suo stile autoritario”. Ilona si è pentita profondamente per quel gesto. L’ex pornodiva appare troppo condizionata nei giudizi da Marco Melandri e questo potrebbe essere un problema.

Ilona Staller ha vissuto la prima settimana sull’Isola dei Famosi 2022 legata con un elastico al compagno, Marco Melandri. Nella puntata del 24 marzo, Ilary Blasi comunica a lei e alla coppia Floriana-Antonio di potersi finalmente liberare. Nonostante la felicità, Ilona e Marco sono riusciti ad andare d’accordo, convivendo in modo pacifico e collaborando per tutta la settimana. Marco afferma che si tratti di un’esperienza che non augura a nessuno, ma lui e Ilona hanno collaborato con il giusto spirito. La serata regala un momento molto emozionante per Ilona, che, nei giorni precedenti aveva confidato ai compagni di un episodio molto triste della sua vita. Infatti, per un certo periodo ha dovuto vivere lontana dal figlio Ludwig. Questa vicenda le ha cambiato la vita poiché riuscire a riprendere il figlio è stato molto difficile. Ad oggi per fortuna i due hanno uno splendido rapporto. Ilary fa un regalo a Ilona e le mostra un videomessaggio di Ludwig. Il ragazzo le dice di sentire la sua mancanza e di volerle molto bene perché è una mamma unica e speciale. Le è grato per quanto ricevuto nel corso degli anni. Ilona è commossa e ringrazia tutti per la bella sorpresa. La serata prosegue e il gioco dell’isola si fa duro; infatti, la coppia Ilona-Marco è a rischio eliminazione contro Floriana, Antonio, Carmen e Alessandro. Ilary comunica che il primo duo ad essere eliminato dall’Isola dei Famosi 2022 è quello composto da Ilona Staller e Marco Melandri. Il ragazzo appare amareggiato, anche se lo immaginava. Entrambi ringraziano per l’esperienza e per l’opportunità prima di lasciare l’isola, i due danno il bacio di Giuda alla coppia formata da Floriana e Antonio, che va direttamente in nomination. La Secondi appare dispiaciuta poiché non si aspettava il voto di Ilona, ma accetta la sua decisione.

La coppia eliminata dall’Isola dei Famosi 2022 viene quindi mandata a Playa Sgamada, dove stanno vivendo Roger e Jovana insieme a Patrizia Bonetti, la new entry che non ha conquistato il suo posto su Playa Accoppiada. Ilary comunica ai naufraghi che anche Playa Sgamada necessita di un capo che mantenga gli equilibri. Saranno i concorrenti a scegliere il candidato. La persona che diventerà il capo avrà la possibilità non solo di scegliere un compagno con cui formare una coppia e tornare in gioco sull’altra spiaggia, ma anche di non dover svolgere gli incarichi più faticosi della vita isolana. Ilona e Marco votano Roger. Invece Jovana, Patrizia e Roger optano per Ilona, che diventa quindi il capo di Playa Sgamada di questa settimana. Interviene la conduttrice Ilary Blasi per comunicare loro che, la prossima settimana, Ilona potrà tornare su Playa Accoppiada con uno dei quattro naufraghi rimasti.











