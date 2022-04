Ilona Staller e Moana Pozzi, spunta l’inedito retroscena/ Eva Henger svela tutto e…

Ilona Staller è una protagonista indiscussa dell’Isola dei Famosi 2022. L’attrice ha deciso di mettersi alla prova partecipando al reality show dove, dopo aver lasciato la Palapa quando faceva coppia con Marco Melandri, è tornata ufficialmente in gara in coppia con Roger. Mentre Ilona Staller si gode l’avventura in Honduras, in Italia, Eva Henger, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv ha svelato un retroscena su quello che era il rapporto tra la Staller e Moana Pozzi.

Ilona Staller "Finalmente liberi dalla cintura di castità!"/ "Bellissima sensazione"

“Loro due negli ultimi tempi non erano più molto amiche – ha raccontato la Henger al magazine diretto da Riccardo Signoretti. Secondo Eva Henger, inoltre, contrariamente alla Staller, Moana Pozzi non avrebbe mai accettato di partecipare ad un reality show. “Moana era una donna estremamente riservata, non avrebbe mai partecipato a questo tipo di reality show. Penso che avrebbe detto a Ilona, educatamente: “Ti faccio il mio più grande in bocca al lupo”. Niente di più”, ha aggiunto.

Ilona Staller, topless all'Isola dei Famosi 2022/ Web in delirio: "Che mito"

Eva Henger e il supporto per Ilona Staller all’Isola dei Famosi 2022

Eva Henger che, in passato, ha partecipato anche lei all’Isola dei Famosi, ha svelato quanto per Ilona Staller sia stato importante ricevere l’offerta di partecipare al reality show. “Sognava di partecipare a un reality e non capiva perché nessuno glielo proponesse. Sono contenta che ci sia riuscita, speriamo che faccia una bella figura! Ha fatto benissimo ad accettare questa sfida, una donna fa sempre bene a mettersi in gioco, a qualsiasi età”, ha detto.

Infine, tornando a Moana Pozzi, ha confessato perchè, contrariamente alla Staller, non avrebbe mai partecipato ad un reality in cui si sarebbe dovuto mostrare totalmente al naturale. “Moana non sarebbe mai andata all’Isola: era innamorata della sua immagine, che si era costruita lei, e vedersi senza trucco e paillettes le avrebbe dato molto fastidio”.

ILONA STALLER IN COPPIA CON ROGER/ "Non avrei riscelto Marco: non mi ascolta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA