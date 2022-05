Ilona Staller/ Eliminata a L’Isola dei Famosi: “grazie a tutti, torno in Italia”

Ilona Staller torna in studio a L’Isola dei Famosi 2022. Durante l’ultima diretta del reality show condotto da Ilary Blasi, la ex diva del cinema hard è stata eliminata in un televoto flash contro la naufraga Licia Nunez. Tutti erano convinti che ad essere eliminata sarebbe stata Licia, ma a sorpresa il pubblico ha deciso di salvarla eliminando dal gioco Ilona. “Grazie a tutti. Bacio la mia grande amica Licia e vado via” sono state le parole di Cicciolina prima di lasciare per sempre l’Honduras. Data sin dall’inizio come uno dei personaggi simbolo di questa edizione, Cicciolina ha regalato pochissimi momenti degni di nota pur portando all’isola la sua storia di donna e madre.

Proprio all’Isola si è lasciata andare condividendo un momento molto delicato e difficile della sua vita: il rapimento del figlio. “Ci sono stati anche grandi dolori nella mia vita come quando rapirono mio figlio a tredici mesi. Per riaverlo ho passato l’inferno, sono entrata nel vortice dell’anoressia e ci sono voluti dei mesi per riprendermi” – ha confessato.

Cicciolina Ilona Staller a L’Isola dei Famosi 2022 ha aperto il suo cuore condividendo con il pubblico un momento davvero terrible della sua vita. Parlando proprio del rapimento del figlio ha confessato: “prima di lui avevo perso una bambina ed ero stata molto male per quanto accaduto. Andai in una chiesa a Monaco di Baviera per chiedere a Dio di non perdere un altro figlio e Lui mi ha ascoltato”. Parole davvero forti quelle pronunciate dalla naufraga che ha vissuto questo suo primo reality a fase alterne.

Non sono mancati i litigi con gli altri naufraghi a cui ha sempre aggiunto un tono ironico e scherzoso. E’ il caso del confronto con Nicolas Vaporidis: “sono incazzata nera con te, mi hai calunniato e mi ha fatto molto male come donna. Come ti salta in mente di dire che mi elimineresti dal gruppo? Pentiti”. Il suo “Pentiti” è sicuramente un must di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2022!











