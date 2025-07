Ilona Staller, meglio nota come ‘Cicciolina’, ha raccontato che la sua vita è cambiata da quando non ha più il vitalizio, infatti ha deciso di fare ricorso contro il taglio. Per lei è una questione di principio, per i diritti acquisiti e non è certo l’unica che sta lottando. In questa battaglia sono infatti coinvolti più di 1.300 ex parlamentari.

L’ex deputata del Partito Radicale ha chiesto un importante risarcimento alla Camera dei Deputati, una cifra da capogiro che ha lasciato tutti senza parole. A quanto ammonta? Cicciolina vuole 10 milioni di euro per aver subito la presunta violazione della tutela dell’affidamento.

Cicciolina ha chiesto un risarcimento di 10 milioni di euro, non vive bene con mille euro

Il ricorso presentato da Cicciolina è stato depositato al Collegio d’Appello interno della Camera, gli avvocati di Ilona Staller hanno fatto sapere che con il taglio del vitalizio il diritto che l’ex attrice a luci rosse aveva maturato è stato violato perché c’è stata una rottura unilaterale.

Ilona Staller ha fatto sapere che le hanno tolto tutto e ci ha tenuto a precisare che donerebbe i 10 milioni di euro a benefiche associazioni. Ha anche rivelato che non riesce a vivere in modo dignitoso con mille euro al mese perché i suoi guadagni sono notevolmente diminuiti da quando la sua carriera artistica e politica è giunta al termine. Cicciolina ha detto di non aver fatto milionari investimenti, lei viveva con il suo lavoro e con l’assegno, il vitalizio era una forma di sostentamento ma adesso è in difficoltà.