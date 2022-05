Ilona Staller furiosa dopo l’Isola “A nessun naufrago fregava di me”/ “Sono umani?”

Ilona Staller attacca i naufraghi dopo l’Isola dei Famosi

Ilona Staller è l’ultima eliminata dall’Isola dei Famosi e, prima di ripartire per l’Italia, ha risposto ad alcune domande poste dai fan su Instagram. Attraverso la pagina Instagram dell’Isola, Ilona ha in primis risposto a chi le ha chiesto chi vuole che vinca il reality: “Sinceramente io vorrei tanto che vincesse la mia amica Licia però per il momento non sappiamo niente che mancano ancora qualche settimana, speriamo che vinca lei”, ha ammesso l’ex naufraga.

Ha quindi lanciato un attacco ai suoi ex compagni d’avventura, rispondendo a chi le ha chiesto se si sia sentita trascurata da loro: “Non gliene fregava niente, io mi domando una cosa ma sono umani? Non mi pare sempre umani. La persona che mi chiedeva sempre ‘Come stai?’ è Licia. Lei è una persona umana, anche Lory”, ha tuonato la Staller.

Ilona Staller dopo l’Isola dei Famosi: “Situazione difficile”

“Cosa non si è visto di te sull’Isola?” ha chiesto poi un fan a Ilona Staller. L’ex naufraga ha risposto: “Spero che sull’Isola avranno capito il mio carattere mansueta, non sono litigiosa, tranquilla, trasparente, dolce e non sono cattiva, non mi ritengo cattiva, mi ritengo solare”. Qualcuno, più semplicemente, le ha chiesto: “Ilona come è andata l’Isola?”; lei ha replicato: “È una situazione difficile, dove c’è poco cibo e siamo naufraghi, non si mangia, si dorme sulla sabbia. Ti dico è stato un pò difficile tra le zanzare e mosche, però è un’esperienza irripetibile, come direbbe Alvin”.

