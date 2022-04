Ilona Staller/ “Indiscussa favorita a ogni televoto”, Cicciolina verso la vittoria?

Ilona Staller: delusa da Nicolas Vaporidis

Dopo 24 giorni sull’Isola dei Famosi 2022, Ilona Staller si è trova di nuovo a gareggiare da sola. Dopo aver fatto coppia con Marco Melandri, con Roger Balduino e con Nicolas Vaporidis, ora Cicciolina può contare solo sulle forze. Durante la puntata di lunedì i naufraghi sono stati chiamati a esprimere la volontà di continuare in coppia o meno. Vaporidis ha preferito sciogliere la coppia: “Non ho capito la scelta di Nicolas. Io ero simpatica”, ha detto Ilona a Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha cercato di spiegarle che l’attore ha sempre voluto gareggiare solo: “Non era per te, non è una cosa personale. Vuole giocare da solo”. Sui social in molti apprezzano l’atteggiamento dell’ex porno diva, che sa come farsi valere: “Ilona Staller comunque da quando è tornata in Palapa sta dominando pur restando sostanzialmente nelle retrovie. Ha già capito come andare avanti in questo reality”.

Ilona Staller presa in giro all'Isola dei Famosi 2022?/ Video: lei rastrella e...

Ilona Staller: grande supporto dal pubblico e sui social

Secondo il popolo del web, Ilona Staller è la naufraga che ha guadagnato di più dalla divisione a squadre: “Parassita nelle prove fisiche (leader e ricompense), semi-isolata socialmente ma indiscussa favorita ad ogni televoto”, ha scritto un utente su Twitter. Cicciolina si trova nella tribù Tiburon con: Alessandro, Blind, Edoardo, Estefania e Roger, Jeremias e Licia, ultima arrivata all’Isola dei famosi 2022. Fin da subito la Staller si è scontrata con i Rodriguez, Gustavo e Jeremias, che hanno più volte criticato il suo atteggiamento sull’Isola. Appena ha potuto, Cicciolina ha mandato in nomination Gustavo, che questa sera potrebbe dover lasciare il gioco. Sui social in tanti sono certi che Ilona Staller arriverà in finale…

LEGGI ANCHE:

Ilona Staller spaventata dall'avvocato "Rave a casa tua"/ "Portato via tutto" ma...Jeremias Vs Ilona Staller: "Pensa a tuo figlio"/ Luxuria furiosa: "Chiedile scusa!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA