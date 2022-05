Ilona Staller/ La confessione a L’Isola dei Famosi sul rapimento del figlio

L’esperienza di Ilona Staller a L’Isola dei Famosi 2022 finora si è rivelata catartica. La donna infatti è riuscita a raccontarsi e a svelare molti lati del suo carattere arrivando direttamente al cuore del pubblico. Tra questi non si può non parlare di quando ha confessato del rapimento di suo figlio. Ha spiegato: “Ci sono stati anche grandi dolori nella mia vita come quando rapirono mio figlio a tredici mesi. Per riaverlo ho passato l’inferno, sono entrata nel vortice dell’anoressia e ci sono voluti dei mesi per riprendermi. Prima di lui avevo perso una bambina ed ero stata molto male per quanto accaduto. Andai in una chiesa a Monaco di Baviera per chiedere a Dio di non perdere un altro figlio e Lui mi ha ascoltato“. Sono parole molto forti che ci mostrano come la donna sia davvero pronta ad aprire il suo cuore a un pubblico che non può fare a meno di trovarsi di fronte a una donna che non ha mai avuto niente da nascondere.

Ilona Staller provoca Lory Del Santo "Marco ha lo sguardo verso un'altra donna…"/ 'Colpo basso' di Cicciolina

Ilona Staller, cosa è accaduto la scorsa settimana?

Ilona Staller, durante la scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, ha visto Ilary Blasi mandare in onda una clip riassuntiva degli ultimi giorni a Playa Sgamada, abitata proprio da lei con Lory Del Santo e Marco Senise. I primi giorni appaiono critici poiché tra le due donne ci sono dei rancori irrisolti: la Del Santo tenta subito di confrontarsi con l’attrice e se Lory pensa che Ilona sia una donna fredda e spietata, la Staller ritiene la compagna poco rispettosa e prevaricatrice. Lory si confida con Marco e definisce la naufraga una viperetta. Nonostante la reciproca antipatia, le due compagne devono coalizzarsi contro Marco per sopravvivere. Infatti, i tre naufraghi tentano di pescare, ma Senise comincia a elencare tutto ciò che potrebbe andare storto, cercando di dissuadere le compagne e di spingerle a tornare a riva. Anche su Playa Sgamada, Senise continua ad avere un atteggiamento molto pigro e poco proattivo. I tre provano a pescare, ma Ilona tiene la lenza sotto i piedi e non riesce a prendere nemmeno un pesce. Marco continua a non essere positivo e le due donne lo mandano via per cercare, da sole, di recuperare qualcosa, senza successo. Nel corso della puntata del 29 aprile, Ilary Blasi comunica ai tre chi dovrà lasciare per sempre l’isola. A dover andarsene è Marco. Ilona continua la sua partecipazione al reality, insieme all’amica/nemica Lory.

LEGGI ANCHE:

Ilona Staller Vs Vaporidis "Spari cazz*te, pentiti!"/ "Mi hai offesa come donna"Luca Di Carlo, avvocato Ilona Staller/ Prossimo concorrente all'Isola dei Famosi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA