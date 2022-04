Ilona Staller piange all’Isola: “Ho sofferto la fame e perso un figlio”/ “Pregai ma…”

Si racconta partendo dall’infanzia Ilona Staller in un filmato mandato in onda nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022. Un’infanzia di grande povertà dove anche festeggiare il Natale era un’utopia: “Gli altri lo festeggiavano, noi non avevamo neanche l’albero”, ricorda. Racconta dunque di essere cresciuta solo con la mamma: “Papà ha divorziato da mamma quando avevo 3 anni. Noi non avevamo possibilità, dormivamo tutti insieme nello stesso letto. Mia mamma ha fatto tutto per renderci felice.”

Vaporidis attacca Ilona Staller "Non fa niente all'Isola"/ Licia: "Sono pregiudizi!"

È per questo che, appena ha potuto, Ilona ha lasciato l’Ungheria e ha deciso di sposare Salvatore, un uomo italiano, proprio per trasferirsi in Italia. Anche su questo c’è un retroscena: “Con Salvatore mi sono sposata ma non volevo più sposarmi, ci avevo ripensato, ma il mio patrigno mi ha dato uno schiaffo, dicendomi che ormai dovevo farlo. Così l’ho fatto”.

Ilona Staller/ Alleanza tra Cicciolina e Licia Nunez a L'Isola dei Famosi

Ilona Staller: “Ho perso una figlia prima di avere Ludwig”

Quell’amore era destinato a finire ma, intanto, Ilona Staller ha iniziato a fare la fotomodella, diventando qualche tempo dopo Cicciolina. Ha però cambiato rotta quando è diventata mamma. In merito in diretta all’Isola dei Famosi ha raccontato: “Prima di Ludwig avevo perso una bambina e sono andata in una chiesa a pregare che non perdessi anche il secondo. Quattro mesi dopo sono rimasta incinta di lui.”

LEGGI ANCHE:

Ilona Staller (Cicciolina)/ Con Licia Nunez l'inizio di una bella amicizia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA