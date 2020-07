Ilona Staller/ “Politici chiedevano se portavo gli slip! Il momento più doloroso…”

Ilona Staller torna a parlare di politica, della sua vita attuale ma anche del doloroso passato insieme al padre di suo figlio. Il suo racconto arriva in una lunga intervista rilasciata a Il Tempo in cui torna a parlare anche di politica mettendo insieme le pagelle dei volti noti di questo momento a cominciare dal premier Conte bocciato e finendo a Zaia promosso insieme a Vittorio Sgarbi. Cicciolina ci tiene a precisa che, proprio come il critico d’arte pensa che ci siano state molte bugie sul Covid e, alla fine, arriva a paragonare il nostro attuale Governo ad un regime: “Prima di Mani pulite si stava meglio: almeno la gente lavorava e non moriva di fame come ora. Io vengo da un regime comunista, l’Ungheria, ma neppure lì c’era una dittatura come quella che abbiamo qui oggi”. La situazione le sembra critica tanto da non escludere un suo ritorno in politica e poi proprio rispetto al suo arrivo in Parlamento rivela qualche dietro le quinte senza mai fare nomi.

ILONA STALLER RACCONTA LA SUA VITA TRA DOLORE E POLITICA

In particolare, Ilona Staller racconta: “In Parlamento mi arrivavano spesso bigliettini in cui mi chiedevano il colore delle mutandine o se avessi il reggicalze. Poi ricevevo continuamente inviti a cena da uomini politici. Ma meglio non fare nomi”. Nella sua vita oggi vende alcuni dei suoi film, i suoi cimeli e i suoi quadri visto che da qualche anno dipinge, ma quello che è certo è che boccia il porno di oggi in cui basta poco per “aprire le gambe” e non vi è alcuna sceneggiatura, nessuna idea alla base di un film. Cicciolina non ha dubbi nemmeno quando si parla di dolore stringendo il campo alla sua vita privata e Jeff Koons: “Quando nostro figlio Ludwig aveva un anno, lo portò illegalmente in America e lì sono entrata in depressione. Ho preso il Prozac, non riuscivo ad alzarmi dal letto, non so come abbia fatto ad andare avanti…”.



