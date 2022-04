Ilona Staller presa in giro all’Isola dei Famosi 2022?/ Video: lei rastrella e…

Ilona Staller è una delle concorrenti più forti dell’Isola dei Famosi 2022. In Honduras, l’attrice sta mostrando tutta la sua umanità, ma anche la sua ironia mettendosi al servizio del gruppo a cui, soprattutto i primi giorni, ha strappato un sorriso. Da qualche giorno, però, Ilona è finita nel mirino di alcuni concorrenti, in primis Gustavo e Jeremias Rodriguez, che l’hanno accusata di non essere utile al gruppo. Un attacco, quello dei Rodriguez, che ha dato vita ad una dura lite che ha spaccato l’opinione pubblica con molti utenti del web che si sono schierati in massa con la Staller.

Ilona Staller spaventata dall'avvocato "Rave a casa tua"/ "Portato via tutto" ma...

Quest’ultima, forte e determinata a smentire le parole dei Rodriguez, per dimostrare al gruppo le proprie capacità, ha deciso di pulire la spiaggia. Con un rastrello costruito da Nick dei Cugini di Campagna, Ilona ha cominciato a rastrellare scatenando, tuttavia, le risate e i commenti degli altri concorrenti. “Rastrella il vuoto”, commenta Edoardo. “Ora elimina tutta la sabbia e fa una bella piattaforma di cemento per prendere il sole”, aggiunge Guendalina.

Jeremias Vs Ilona Staller: "Pensa a tuo figlio"/ Luxuria furiosa: "Chiedile scusa!"

Ilona Staller si sfoga per la frecciatina di Gustavo Rodriguez: “Non ti permettere…”

All’Isola dei Famosi è scontro tra Ilona Staller e i Rodriguez. Durante la scorsa puntata del reality, sono stati mandati in onda i video che documentano le discussioni tra Jeremias, Gustavo e Ilona Staller. La pornodiva è stata accusata infatti di non essere utile al gruppo. Jeremias accusa: “C’è chi lavora e chi si mette le creme e prende il sole”. Gustavo difende la posizione del figlio: “Se dovessi cucinare io, a te non do niente. Parla di tuo figlio, è meglio”. Ilona Staller si è lasciata andare in lacrime e ha replicato: “Non toccare mio figlio. Questa è pura cattiveria, non mi piace. C’è un accanimento nei miei confronti senza motivo”. E ancora: “Cosa dovrei fare? Disboscare questo posto?”, ha commentato.

Ilona Staller/ Prime critiche per Cicciolina: "Non fai nulla e parli alle spalle"

Sui social in molti hanno polemizzato il comportamento di Gustavo Rodriguez tanto che a prendere le sue difese da studio ci ha pensato Vladimir Luxuria: “Gustavo se tu pensi che solo chi fa qualcosa o pesca ha il diritto di mangiare, non hai capito nulla dello spirito dell’Isola. Non hai capito nulla dello spirito comunitario”. Ne ha anche per Jeremias: “Devi chiedere scusa a Ilona, vi dovete vergognare a trattare così una persona”. Lory Del Santo si mostra solidale con Ilona Staller. Tra le due è nato un bel rapporto di amicizia e complicità. Lory Del Santo afferma: “Qui le persone più deboli del gruppo sono messe alla gogna. Lo trovo aberrante”.

Ilona Staller fa coppia con Nicolas Vaporidis, la reazione del pubblico

Ogni edizione de L’isola dei famosi riesce a conquistare milioni di telespettatori grazie alla scelta oculata dal punto di vista del cast. Tra i nomi più seguiti e in vista di questa stagione occupa un posto di rilievo Ilona Staller. In queste prime puntate dell’esperienza da naufraga l’ex diva del cinema erotico ha dimostrato un discreto carattere oltre ad una gran voglia di mettersi in gioco nonostante le avversità della natura incontaminata. Non si è risparmiata fino ad ora anche dal punto di vista dei confronti con gli altri compagni di viaggio, in particolare ritrovandosi spesso in discussioni anche piuttosto accese. Nel corso della sesta puntata del programma, andata in onda giovedì 7 aprile, si è ritrovata infatti a dover discutere con la coppia composta da padre e figlio Rodriguez. In particolare Gustavo ha accusato l’ex parlamentare di falsità e di tirarsi spesso indietro dinanzi alla necessità di collaborare con il gruppo. La donna ha voluto innanzitutto smentire tali accuse affermando di mettersi in gioco tanto quanto gli altri partecipanti. Anche dallo studio è stata difesa dagli opinionisti; in particolare è stata sottolineata l’importanza del cibo, non riservato unicamente a chi dimostra una certa propensione per le attività più ostiche. Ilona ha inoltre affermato di sentirsi in un certo senso vittima di un accanimento ingiustificato in quanto ognuno sull’isola svolge diversi compiti senza mai cercare di evitare le fatiche del caso. Successivamente la donna, in gara con Roger, riesce a superare il televoto contro la coppia composta da Lory del Santo e il fidanzato Marco. I due però rispediscono Ilona e il compagno nuovamente in nomination in virtù del bacio di giuda.

Non finiscono i colpi di scena per la Staller che si ritrova a sorpresa in una nuova coppia; viene infatti separata da Roger per unirsi a Nicolas Vaporidis. Nel momento della nomination i due hanno scelto di nominare proprio i Rodriguez a causa delle precedenti discussioni. Per ora il giudizio del pubblico su Ilona è particolarmente positivo; la donna ha colpito sia dal punto di vista della forza di volontà che della simpatia. Qualcuno però crede che il suo contributo possa essere limitato a causa di carenze dal punto di vista della resistenza e della forza fisica. Nella prossima puntata sarà importante conoscere l’esito della nomination e se ci saranno nuovi confronti in particolare con la coppia dei Rodriguez.













© RIPRODUZIONE RISERVATA