Ilona Staller provoca Lory Del Santo “Marco ha lo sguardo verso un’altra donna…”/ ‘Colpo basso’ di Cicciolina

Ilona Staller e lo scontro con Lory Del Santo: “Dovresti essere più gentile…”

E’ scontro tra Ilona Staller e Lory Del Santo. Le due naufraghe dell’Isola dei Famosi si sono trovate assieme su Playa Sgamada e hanno voluto chiarire alcune questioni rimaste irrisolte. Tra loro c’è ancora vecchia ruggine per una nomination di Cicciolina. Lory Del Santo ha ammesso di esserci rimasta male per il comportamento di Ilona Staller da cui si aspettava maggiore sostegno: “Tu sei la donna che più mi ha stupito dell’Isola. Mi hai sorpreso per la tua gentilezza, poi mi hai stupito per la tua spietatezza. Sei la donna del nord senza cuore. Tu fai l‘amica, poi mi nomini e il giorno dopo nemmeno mi chiedi scusa”, l’ha rimproverata.

Ilona Staller Vs Vaporidis "Spari cazz*te, pentiti!"/ "Mi hai offesa come donna"

Ilona Staller si è sentita ferita dalle parole di Lory e ha prontamente replicato spiegandole che dovrebbe essere più gentile nei suoi confronti: “Non sono una donna senza cuore, dovresti essere più gentile con me che sono la nuova arrivata. Il tuo amore ti ama sempre ma ha lo sguardo verso qualche altra donna”. Un’allusione pesante da parte di Ilona che però non ha scalfito Lory Del Santo che si è sempre detta molto sicura del sentimento che Cucolo prova nei suoi confronti: “Se guarda le altre a me va benissimo. Perché so che posso ancora competere”, ha spiegato. Lory non è caduta nella provocazione di Ilona Staller spiegandole che non ha alcuna paura di competere con le altre donne.

Luca Di Carlo, avvocato Ilona Staller/ Prossimo concorrente all'Isola dei Famosi?

Ilona Staller è una furia con Nicolas Vaporidis: “Mi hai calunniato…”

Dopo la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Ilona Staller ha fatto una sfuriata a Nicolas Vaporidis. L’attore l’aveva accusata nel corso della puntata di non fare nulla per il bene del gruppo. Ilona Staller si è rivolta in modo molto duro a Nicolas Vaporidis e gli ha detto: “Sono incazzata nera con te. Mi hai calunniato e mi ha fatto molto male come donna. Come ti salta in mente di dire che mi elimineresti dal gruppo? Pentiti”. Nicolas Vaporidis si è pentito per i modi bruschi pur non cambiando la sua versione dei fatti: “Scusa, mi dispiace moltissimo e quelle parole le ho dette con Eduardo in un contesto di maschi al bar che capisco sia brutto da sentire. Mi sono scusato anche fuori dalle telecamere, come artista ho grande stima di te”, ha sentenziato.

Ilona Staller/ Dal dramma del figlio rapito agli attacchi di Nicolas Vaporidis

Nicolas è convinto che Ilona abbia fatto poco rispetto agli altri e che non si sia data molto da fare: “Per quel che riguarda la giocatrice, io quello che ho detto un po’ lo penso, credo tu abbia fatto il minimo sindacale da quando sei qui. Il pensiero di te giocatrice ce l’ho ancora e l’ho espresso in modo brutto. Ho utilizzato toni stronzi e spero che tu mi possa perdonare perché umanamente io non ho nulla contro di te”. In realtà sembra che il gruppo dei naufraghi si sia coalizzato contro Ilona Staller che è una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Anche Vladimir Luxuria sostiene che si tratti di una strategia.











