Ilona Staller rischia l’arresto/ Confessione choc dell’avvocato “Quando rapì Ludwig…”

Se all’Isola dei Famosi vediamo una Ilona Staller sorridente e pronta a mettersi in gioco, dietro la ben nota Cicciolina c’è un passato a tratti drammatico. Lei stessa, in diretta, ha ricordato tra le lacrime la separazione dal figlio Ludwig Maximillian Koons e di quando lo rapi a suo padre Jeff Koons, un famoso artista statunitense, dalla casa di residenza di New York, portandolo con se in Italia. La Corte Suprema di New York emise subito contro Ilona Staller l’ordine di arresto per sottrazione internazionale di minore, mentre il suo ex chiedeva anche 8 milioni di dollari di risarcimento in quanto padre sofferente.

Ilona Staller/ "Indiscussa favorita a ogni televoto", Cicciolina verso la vittoria?

Fu in quell’occasione l’avvocato Luca Di Carlo, famoso con lo pseudonimo “l’Avvocato del Diavolo” e spesso presente in studio all’Isola dei Famosi, ad uscire da questa brutta situazione e riottenere suo figlio. Stando però alle ultime indiscrezioni, la vicenda non è ancora del tutto chiusa.

Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller: “Mai stato revocato l’ordine di arresto cautelare”

A rivelarlo è stato proprio il legale della naufraga in un’intervista al settimanale Nuovo, annunciando che Ilona Staller rischia addirittura l’arresto. Cosa che accadrebbe nel caso in cui dovesse mettere piede a New York: “Purtroppo non è mai stato revocato l’ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata in giudicato abbia pienamente assolto Ilona”, ha spiegato Di Carlo. Ciò vuol dire che qualora mettesse piede a New York, anche solo per lo scalo in aeroporto, Cicciolina rischierebbe seriamente di essere arrestata dalla polizia locale.

Ludwig Maximillian Koons, figlio Cicciolina/ "Mia madre una donna scomoda"

LEGGI ANCHE:

Ilona Staller presa in giro all'Isola dei Famosi 2022?/ Video: lei rastrella e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA