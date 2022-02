Ilona Staller: “S*sso non è peccato, andrò in Paradiso”/ “Con Jeff Koons un disastro”

Ilona Staller, nota anche come Cicciolina, si è raccontata tra vita privata e carriera ai microfoni del Corriere della Sera: “Il s*sso non è un peccato, probabilmente andrò in Paradiso. Amo la democrazia e la libertà, sono pacifista. Sono come John Lennon, in gonnella”, ha detto la pornostar. Il suo passato, d’altronde, non è fonte di vergogna, anche se in alcuni casi ha fatto fatica a parlarne con i suoi familiari.

JACOPO, FRATELLO DEBORAH COMPAGNONI: COM'È MORTO?/ "Non sembra ancora vero"

L’attrice ha parlato, in tal senso, del momento in cui a scoprirlo è stato il figlio Ludwig Maximillian Koons, oggi ventinovenne. “A scuola, dai compagni di classe che gli hanno mostrato dei video. Io tentavo di non raccontarlo. Gli dicevo che ero stata un certo tipo di modella… Del resto mia madre ha scoperto che avevo fatto la pornodiva dopo che mi hanno eletta in Parlamento e i giornali ungheresi mi hanno dedicato pagine su pagine”. E sulla sua reazione: “Mi ha detto che ne ha guardato solo uno, dove peraltro c’era un’attrice che usava il mio nome, non ero io. Poi basta. È un ragazzo affettuoso, simpatico e bello”.

Delia Duran e Antonio Medugno a letto insieme/ Abbracci, sorrisi e e sguardi languidi

Ilona Staller: “S*sso non è peccato, andrò in Paradiso”. Il rapporto con gli uomini

La pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha parlato nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, anche del suo rapporto con gli uomini, che non è mai stato semplice, a partire dall’infanzia. “Mio padre ci abbandonò che avevo tre anni. Quando ero adolescente mia madre mi portò a casa sua, dove viveva con un’altra famiglia, per fargli firmare delle carte perché dovevo andare in Jugoslavia. “Neanche l’abbracci? È tua figlia”, lo rimproverò. Lui niente. Non l’ho più visto”.

Sgarbi "Michele Bravi tutto femmina"/ "Blanco e Mahmood cantino anziché toccarsi..."

Numerose, invece, le relazioni d’amore avute, tra alti e bassi. La più importante quella con Jeff Knoos, il padre di Ludwig. “Appena lo vidi dissi: “Con questo farò un figlio””. La storia, tuttavia, non è stata rose e fiori. “Mi ha steso economicamente. Quando l’ho lasciato ero ancora innamorata. Mi ha fatto cose tremende, è stata una relazione disastrosa. Una volta a Monaco di Baviera in pieno inverno, con tanto di neve, mi chiuse fuori nel terrazzino, avevo il pancione. Dovetti gridare a Herbert, il portiere, di chiamare la polizia. È stato crudele”. I due, inoltre, in passato sono stati in conflitto anche per l’affidamento del bambino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA