Ilona Staller, topless all’Isola dei Famosi 2022/ Web in delirio: “Che mito”

Ilona Staller alza la temperatura dell’Isola dei Famosi 2022 regalando al pubblico del reality show il primo topless che, in poche ore, è diventato virale. Dopo essere stata eliminata in coppia con Marco Melandri, Cicciolina è rientrata ufficialmente in gara e, per festeggiare il suo rientro in gruppo, approfittando del ritorno del bel tempo in Honduras dopo alcuni giorni di pioggia che avevano messo a rischio la permanenza dei naufraghi sull’isola, si è concessa un po’ di tintarella in riva al mare. Ilona Staller, amante della libertà, ha così deciso di godersi il sole facendo anche un regalo ai telespettatori.

La Staller, infatti, sdraiata in riva al mare, ha preso il sole in topless. La foto è stata pubblicata sulla pagina Instagram dell’Isola dei Famosi e, in poco tempo, è diventata virale portando a casa migliaia di like e commenti.

Il topless di Ilona Staller ha scatenato i commenti degli utenti dei social. Sotto la foto pubblicata dalla pagina Instagram dell’Isola dei Famosi, infatti, sono arrivati i complimenti non solo dei fan, ma anche di ex naufraghi. “Che mito”, ha scritto l’ex naufraga Francesca Lodo. “Io amo questa donna, 70 anni portati benissimo”, “Io amo follemente Ilona. E’ così dolce e buona. E poi è stupenda”, “Grande Cicciolina”, hanno aggiunto altri.

Non sono mancate, tuttavia, le critiche. “Se la poteva risparmiare“, ha sottolineato una signora. “Andava bene quando ciò che mostrava era auténtico. Non ha mai avuto un seno prosperoso”, ha aggiunto un’altra. Insomma, Ilona Staller ha confermato di essere una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2022.

