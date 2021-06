Ilona Staller/ “Vitalizio dimezzato a 800 euro. Di Maio mi ha massacrata…”

Ilona Staller, che compirà 70 anni il prossimo novembre, in una lunga intervista concessa al settimanale “Vero” ha parlato del vitalizio che continua a ricevere per il suo impegno di parlamentare dal 1987 al 1992. Da circa tre anni il vitalizio è stato dimezzato con i tagli operati dal Movimento 5 Stelle. Oggi la ex diva a luci rosse guadagna 800 euro, di cui una parte viene devoluta in beneficenza per scelta della Staller. “Di Maio mi ha massacrata per fare la propria campagna elettorale sui vitalizi. Di conseguenza, anche la gente aveva iniziato ad aggredirmi sui social. Chiediamo a Di Maio quanto percepisce al mese? Sicuramente più di 10 mila euro. Vorrei invitare lui e gli altri politici a tagliarsi un quarto dello stipendio”, ha detto Cicciolina su Vero, chiamando in causa il Ministro degli Esteri.

Ilona Staller: pittrice in attesa di tornare in tv

Al momento Ilona Staller è concentrata sulla sua attività di pittrice ma sogna di tornare presto in tv. A Cicciolina piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip, all’Isola dei Famosi o a Ballando con le Stelle. Negli anni il suo nome è stato fatto più volte, senza però mai concretizzare la partecipazione a uno dei reality show citati. Secondo Ilona Staller c’è qualcuno che non vuole farla lavorare in televisione. Durante la pandemia, la ex attrice di film per adulti ha dipinto molti quadri e in questo periodo sta preparando una mostra con la quale girerà tutto il mondo. Al momento Ilona Staller non è fidanzata. Mentre suo figlio Ludwig, nato dal matrimonio con l’artista americano Jeff Koons, ha ormai 29 anni.

