Ilona Staller Vs Vaporidis “Spari cazz*te, pentiti!”/ “Mi hai offesa come donna”

Ilona Staller è furiosa con Nicolas Vaporidis. Le accuse dell’attore nei suoi riguardi all’Isola dei Famosi proprio non le sono andate giù, è per questo che vuole approfittare di un confronto in diretta per dirgli tutto ciò che pensa. “Sono incaz*ata nera con te! – tuona subito Ilona contro Nicolas – Spari cazz*te, pentiti! Dici bugie, cose non veritiere.” Tiene dunque a difendersi dall’accusa di essere poco d’aiuto sull’Isola: “Tu poi eri nell’altro gruppo, non potevi vedere quando io magari con Licia andavo a pescare, a prendere delle cose, mi hai calunniato e mi hai fatto molto male come donna! Come ti sei permesso! Mi hai offeso come donna e come artista in un reality show, pentiti!”

Luca Di Carlo, avvocato Ilona Staller/ Prossimo concorrente all'Isola dei Famosi?

Nicolas Vaporidis si scusa con Ilona Staller

Di fronte a tali accuse, Nicolas Vaporidis non può che scusarsi sinceramente: “Mi scuso. Mi ero già scusato con le privatamente per evitare di farlo qui, però lo dico anche davanti alle telecamere: ti chiedo scusa se ti ho offeso e ti chiedo di perdonarmi per ciò che ho detto. Ho sbagliato, ho utilizzato toni stronz* e mi dispiace tantissimo, perdonami!” conclude. Ilona accetta le scuse ma gli stampa in faccia il bacio di Giuda dopo la sua eliminazione.

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis/ Fidanzata? Scatta la polemica a L'Isola dei Famosi 2022Ilona Staller/ Dal dramma del figlio rapito agli attacchi di Nicolas Vaporidis

© RIPRODUZIONE RISERVATA