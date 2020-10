Ilse Krause, morta mamma Ornella Muti/ Naike Rivelli: “Ora sei luce pura, io sono te”

È morta Ilse Krause, la mamma di Ornella Muti. L’attrice ha dato il triste annuncio sui social. Ha usato un’immagine, un cuore rosso di carta spezzato, per comunicare ai suoi fan su Instagram la perdita della madre Ilse Renata Rivelli. Nelle storie ha poi condiviso una carrellata di foto che la ritraevano con la mamma, da sempre suo punto di riferimento. Ma Ilse era anche una nonna amatissima dai tre nipoti Naike Rivelli e Carolina e Andrea Fachinetti. Anche Naike sui social ha parlato della morte della nonna: “Ora sei luce pura”, ha scritto su Instagram aggiungendo alla didascalia una foto in cui sembra catturare il sole. Inoltre, ha pubblicato molte immagini che ripercorrono la vita di Ilse Krause, da quando era bambina fino agli ultimi compleanni con nipoti e bis-nipoti. “Buon viaggio”, ha aggiunto. Poi ha scritto: “Io sono te”. Dopo l’annuncio, i fan ha espresso il loro cordoglio con tanti messaggi per Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli.

ORNELLA MUTI, MORTA LA MAMMA ILSE KRAUSE

La mamma di Ornella Muti, Ilse Krause, era una scultrice di origine estone. Dalla relazione con un giornalista napoletano aveva avuto Francesca Romana Rivelli, che noi tutti conosciamo anche come Ornella Muti. L’insolita bellezza dell’attrice, che non è classicamente italiana, era spesso attribuita proprio alle origini della mamma. Ilse Krause aveva accompagnato la diva nel corso della sua carriera cinematografica, cominciata all’età di 14 anni nel film “La moglie più bella” di Damiano Damiani. Il loro rapporto è stato intenso e Ornella Muti lo ha condiviso con i fan, che su Instagram hanno consolato l’attrice con tanti messaggi di cordoglio. “Mi dispiace tanto, condoglianze cara Ornella! Ti siamo tutti vicini”, ha scritto ad esempio un utente. “Un grande abbraccio virtuale alla tua famiglia”, il commento di un altro fan. “Quando va via la mamma va via anche una parte del nostro cuore”, un’altra ammiratrice.

